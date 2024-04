Actores de Nickelodeon piden disculpas por burlarse de denuncia de abuso sexual

Lindsey Shaw, Daniel Curtis Lee y Devon Werkheiser piden disculpas a Drake Bell por comentarios inapropiados

Los protagonistas de la exitosa serie de Nickelodeon, “El manual de Ned”, han emitido disculpas públicas a Drake Bell después de hacer comentarios insensibles sobre su experiencia de abuso sexual cuando era adolescente. En un reciente podcast donde compartían anécdotas de la filmación de la serie, los actores se vieron envueltos en controversia por sus declaraciones.

El elenco principal de “El manual de supervivencia escolar de Ned”, formado por Lindsey Shaw, Daniel Curtis Lee y Devon Werkheiser, se reunieron el año pasado para crear un podcast donde recordaban momentos de la filmación. Durante la transmisión, hicieron comentarios sobre el abuso que Drake Bell reveló en el documental ‘Quiet on set: the dark side of kids TV’, causando revuelo en las redes sociales.

Los actores se disculparon asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto y que lamentan profundamente haber herido los sentimientos de Bell. Werkheiser admitió que sus comentarios fueron desafortunados y que no tenían la intención de burlarse de la situación de Bell.

Reacción de Bell y su ingreso a rehabilitación

Drake Bell expresó su indignación ante los comentarios de los actores y reveló que, tras dar su testimonio en el documental, decidió ingresar a rehabilitación para hacer frente a las secuelas emocionales del abuso que sufrió. A pesar de las disculpas de los actores, Bell continúa luchando con las consecuencias de su traumática experiencia.

Este incidente ha generado un debate sobre la responsabilidad de las celebridades al abordar temas sensibles como el abuso sexual y la importancia de mostrar empatía y respeto hacia las víctimas. La lección aprendida por los actores de “El manual de Ned” es un recordatorio de la necesidad de reflexionar antes de pronunciarse sobre asuntos delicados.