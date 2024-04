Quejas de venezolanos en el extranjero por demoras en la inscripción en el Registro Electoral

La odisea continúa para los venezolanos en el exterior que buscan inscribirse en el Registro Electoral y participar en las próximas elecciones presidenciales. Entre requisitos discriminatorios, retrasos en la apertura del sistema y lentitud en la atención, los migrantes venezolanos enfrentan numerosas dificultades para ejercer su derecho al voto el 28 de julio.

En Argentina, después de semanas de protestas, se anunció la apertura del sistema de Registro Electoral el jueves 4 de abril. Los interesados deben presentar el DNI argentino (permanente), la cédula de identidad venezolana (vigente o vencida) y el pasaporte vigente o la constancia del trámite. Sin embargo, solo quedan 12 días para que los venezolanos que residen en este país y cumplen con los requisitos puedan inscribirse.

En la ciudad de Vigo, España, decenas de venezolanos protestaron esta semana exigiendo la apertura del sistema de Registro Electoral. En el consulado venezolano de Milán, Italia, también hubo muestras de rechazo debido a la implementación de un sistema de citas.

En Perú, las inscripciones comenzaron el pasado 25 de marzo. Los venezolanos que viven en este país se han quejado de los requisitos discriminatorios y señalan que solo unas 18 personas pudieron inscribirse hasta ahora.

Largas horas de espera en Madrid para inscribirse en el Registro Electoral

En la ciudad de Madrid, los venezolanos que deseaban inscribirse en el Registro Electoral esperaban hasta cuatro horas. El lugar designado fue el consulado venezolano en la capital española, donde en una jornada normal se inscribieron alrededor de 70 personas.

“El proceso, aunque simple, es bastante lento. Al principio, en una hora apenas permitieron el paso a unas cinco o seis personas, mientras los demás esperábamos. Más tarde, a partir de las 11:30 am, el proceso se aceleró un poco. Para la 1 pm, cuando salí del Consulado (cierran a las 4 pm), solo habían actualizado sus datos en el Registro Electoral 70 personas”, comentó José López, un migrante venezolano que vive en Madrid.

Esta semana se registraron protestas y quejas en este consulado, ya que las personas consideraban injusto el requisito de contar con documentos vigentes. “Un chamo tiene 10 años en Madrid y no tiene forma de renovar su cédula sin ir a Venezuela. También hay otras personas que no podían renovar el pasaporte porque no tenían el dinero para pagar los 300 euros que cuesta el proceso”, afirmó López.

Mientras tanto, en Vigo la situación es diferente. Las personas continúan exigiendo que se abra el sistema para poder inscribirse en el Registro Electoral. “Es la única ciudad en España que no ha abierto el Registro Electoral”, mencionó una migrante venezolana en redes sociales el 4 de abril. Además, otra venezolana ha viajado en dos ocasiones a la ciudad en busca de información y los trabajadores del consulado no la han atendido.

En América del Sur, la inscripción sigue siendo lenta

En Santiago de Chile, los migrantes venezolanos han señalado que el proceso puede tardar unos 20 minutos por persona, debido a la lentitud de los trabajadores diplomáticos. “No te dan agua, no hay dónde sentarse. Con la demora, buscan que uno se vaya, porque no todos disponen del tiempo”, comentó María Pérez, una migrante venezolana.

Sin embargo, al final del día ella pudo celebrar con sus familiares porque logró inscribirse en el Registro Electoral y podrá votar en las próximas elecciones presidenciales.

No es el caso para decenas de miles de venezolanos que migraron a Perú hace varios años. Los requisitos en este país sudamericano son muy restrictivos y permitirían que menos de 10.000 personas estén habilitadas para votar. “Existe descontento porque hay muchos venezolanos regularizados en Perú que están impedidos de votar al no tener una calidad migratoria específica”, dijo María Vargas desde la ciudad de Lima.

En Argentina, el sistema se abrió el 4 de abril, 17 días después de lo previsto. Sin embargo, decenas de venezolanos acudieron a la sede diplomática para inscribirse en el Registro Electoral y compartir sus resultados en redes sociales.

También se reportaron quejas en Ecuador, específicamente en Quito, donde se exige a los venezolanos tener el pasaporte vigente o, al menos, una constancia de pago del trámite.

Para este fin de semana están programadas protestas en distintas ciudades del mundo. La convocatoria fue realizada por María Corina Machado, quien instó a los venezolanos a manifestarse para exigir que se respete su derecho al voto.