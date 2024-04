Stephen Strasburg anuncia su retiro definitivo del béisbol

El emblemático lanzador derecho Stephen Strasburg, reconocido por su MVP en la Serie Mundial de 2019, anunció oficialmente su retiro después de una destacada carrera de 13 años en las Grandes Ligas, todos ellos con los Nacionales de Washington.

La noticia del retiro de Strasburg se hizo pública el sábado a través de la página de transacciones de la Major League Baseball. Desde su brillante actuación que llevó a Washington a conquistar su único título de Serie Mundial hace cinco años, Strasburg ha enfrentado limitaciones físicas que lo han mantenido alejado del montículo, sumando solo 31 1/3 entradas en ocho aperturas.

“Después de varios intentos por regresar a la competencia, me he dado cuenta de que las lesiones ya no me permiten rendir al nivel requerido en las Grandes Ligas”, declaró Strasburg en un comunicado oficial.

Tanto el propietario de los Nacionales, Mark Lerner, como el gerente general, Mike Rizzo, elogiaron la trayectoria de Strasburg y le ofrecieron sus felicitaciones. Rizzo expresó: “El impacto que ha tenido en nuestro club es innegable. Será recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de los Nacionales de Washington”.

Con 35 años de edad, Strasburg deja un legado de 113 victorias y 62 derrotas, con una efectividad de 3.24 en 13 temporadas en las Grandes Ligas, además de haber sido seleccionado en tres Juegos de Estrellas. En 2019 lideró la Liga Nacional con 18 triunfos y tuvo una postemporada excepcional, con un récord de 5-0 y una efectividad de 1.98 en seis apariciones, incluyendo victorias clave en la Serie Mundial.

A pesar de haber firmado un contrato por siete años y $245 millones en diciembre de 2019, Strasburg vio su actividad limitada a solo 528 lanzamientos en las mayores debido a una serie de lesiones, incluyendo una operación por síndrome de salida torácica. Su última apertura data del 9 de junio de 2022, antes de ser nuevamente colocado en la lista de lesionados.

Con respecto a los términos de su contrato, Strasburg continúa recibiendo $35 millones al año, con una parte diferida a un interés del 1%. Los pagos diferidos se realizarán en cuotas iguales en los años 2027, 2028 y 2029, con un pago final de intereses programado para diciembre de 2029.