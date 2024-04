Continuamos avanzando hacia una candidatura unificada

La líder del partido Encuentro Ciudadano y exdiputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, afirmó que la Plataforma Unitaria Democrática sigue trabajando en busca de una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, señaló que aún no han logrado concretarla debido a que el gobierno de Nicolás Maduro les impidió inscribir a la profesora Corina Yoris.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, previamente Twitter, Solórzano escribió: “Seguimos hoy intentando tener una candidatura seleccionada por la unidad. El candidato de la oposición lo elige la oposición“.

Asimismo, la dirigente política reiteró que la falta de unidad en la coalición opositora no es responsabilidad de las fuerzas democráticas, sino del gobierno y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El 22 de marzo, un día después de que comenzaran las postulaciones, la candidata elegida en las primarias, María Corina Machado, y la plataforma anunciaron que inscribirían a Yoris, una mujer de 80 años con experiencia académica y política limitada a su participación en la Comisión Nacional de Primarias.

Candidatura de González Urrutia es provisional

Sin embargo, se les impidió inscribirla. Ante esta situación, y en el plazo otorgado por el CNE, la oposición propuso al diplomático de carrera Edmundo González Urrutia como “candidato provisional”, explicó Solórzano sobre la figura aceptada por el CNE en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática.

“Si hoy no hemos podido inscribir otro candidato de unidad como la Prof. Yoris, es porque el régimen no lo ha permitido. Las culpas o responsabilidades del régimen son del régimen; endilgarlas a las fuerzas democráticas es no solo injusto, sino desconocedor de los esfuerzos titánicos que hacemos juntos más allá de nuestras diferencias”, expresó la exdiputada la noche del martes 9 de abril.

Gobierno busca imponer una narrativa

En el programa #ConLaLuz de esta semana, las dirigentes María Beatriz Martínez (Primero Justicia), Andrea Tavares (La Causa R) y María Verdeal (MAS) señalaron que el gobierno está intentando crear una narrativa de falta de unidad dentro de la oposición.

“Este régimen ha jugado durísimo para evitar una gran realidad, que tiene unas elecciones que no pueden ganar, y no hay forma humana de que salgan del poder por la ruta electoral”, explicó Martínez, quien preside Primero Justicia.

Solórzano afirmó que la plataforma continúa en su intención de votar y se mantiene en la ruta electoral, a pesar de los intentos del gobierno y del CNE por desviarlos de ese camino.

“Queremos votar, nos mantenemos en la ruta electoral. Entendemos el voto no solo como un instrumento de cambio, sino como una forma de lucha por recuperar la libertad y la democracia”, insistió la política.

El debate dentro de la Plataforma Unitaria gira en torno a la candidatura, luego de que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, se postulara a las presidenciales a último momento debido a la falta de consenso entre los factores mayoritarios de la oposición que adversan al gobierno.

Hasta el 20 de abril hay plazo para reemplazar el nombre de alguno de los 13 postulados para que aparezca en el tarjetón electoral o boleta electrónica, una posibilidad que permite la Ley Orgánica de Procesos Electorales.