Se ajustó al guión dictado por Maduro

El líder de La Causa R, Andrés Velásquez, expresó su desaprobación ante las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien durante una visita de dos días a Venezuela afirmó haberse reunido con la oposición venezolana.

Esto ocurrió después de sostener una reunión oficial con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, marcando así su quinta visita oficial. Petro mencionó que además de su encuentro con Maduro, se reunió con la oposición venezolana para presentar una propuesta en busca de “paz política”.

Ante esto, Velásquez, quien respalda a la líder opositora María Corina Machado, criticó al presidente colombiano en sus redes sociales, señalando que Petro siguió al pie de la letra el guion establecido por Maduro y evitó hablar sobre las condiciones democráticas del proceso electoral en marcha.

Velásquez, exgobernador del estado Bolívar y candidato presidencial en 1993, destacó que en Venezuela lo que se busca no es solo paz política, sino “paz democrática”.

Qué dijo Petro sobre la oposición venezolana

“He hablado con el presidente Maduro, presentándole una propuesta, y con sectores de la oposición, posiblemente los más relevantes en este momento, para lograr la paz política en el país”, afirmó Petro sobre su encuentro con la oposición.

No está claro con quiénes se reunió exactamente el presidente colombiano, ya que no especificó si hubo encuentro con candidatos presidenciales. La Plataforma Unitaria Democrática no mencionó un encuentro con Petro, quien anteriormente se había pronunciado en contra de la exclusión de la candidatura de Corina Yoris, elegida por la coalición y Machado como su candidata presidencial.

Aunque Machado agradeció la primera declaración de la Cancillería colombiana sobre elecciones libres en Venezuela, este acercamiento de Petro a la oposición generó tensiones en la coalición opositora al gobierno de Maduro.

Pérez Vivas apoya la iniciativa de Petro

En contraste con Velásquez, el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, y excandidato a las primarias del 22 de octubre de 2023, pidió a Petro que escuchara la visión del comando de campaña de Machado, valorando el interés del presidente colombiano en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El gobernador del estado Zulia y candidato presidencial, Manuel Rosales, no confirmó directamente su reunión con Petro, pero retuiteó la afirmación del periodista Vladimir Villegas sobre la veracidad del encuentro entre ambos políticos.

La postulación de Rosales con la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT) generó divisiones dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, ya que algunos partidos respaldan su candidatura mientras otros debaten sobre posibles sustituciones o modificaciones antes del plazo del 18 de abril para aparecer en la boleta electoral.