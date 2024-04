Propuestas y opiniones en la oposición sobre un acuerdo unitario antes del 20 de abril

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido el 20 de abril como la fecha límite para la sustitución de candidaturas con impacto en la boleta electoral, de acuerdo con el cronograma electoral de las presidenciales.

Este plazo es crucial para la oposición reunida en la Plataforma Unitaria Democrática y la candidata ganadora de las primarias, María Corina Machado, ya que deben tomar decisiones sobre quién figurará en la tarjeta de la MUD. Hasta el momento, el diplomático retirado, Edmundo González Urrutia es el postulante, pero también están inscritos ante el CNE Manuel Rosales, González e incluso Enrique Márquez.

Un vocero político, que prefirió mantener el anonimato, mencionó a Efecto Cocuyo que es fundamental llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 20 de abril. Sin embargo, el tiempo apremia y solo quedan seis días. Se han iniciado conversaciones para lograr una decisión unitaria.

Aunque hay hermetismo en torno a los posibles acuerdos y nombres de candidatos, se ha observado cierta división interna entre los actores de la Plataforma y Machado, lo cual ha generado dudas sobre la verdadera unidad del grupo.

Opiniones de María Corina

María Corina Machado ha reafirmado su compromiso con la vía electoral hacia el 28 de julio, insistiendo en que la oposición debe elegir al candidato y no Nicolás Maduro.

En una reciente declaración en San Sebastián de los Reyes, Aragua, Machado expresó: “Hay algunos que quieren desconocer el mandato del 22 de octubre. Y yo les digo algo, no se equivoquen, no subestimen la fuerza de un pueblo que dio un mandato. El pueblo no se lo va a calar. Tiene que haber respeto por la ciudadanía”.

Esta semana, Machado reanudó sus recorridos por el país para fomentar la participación en las elecciones presidenciales, realizando actos en Yaracuy y Aragua en compañía de líderes políticos como Alfredo Ramos de La Causa R, Biagio Pilieri de Convergencia y Carlos Ocariz de Primero Justicia (PJ).

Se esperaba una reunión entre Machado y Rosales este fin de semana, considerada crucial para alcanzar un acuerdo unitario. Sin embargo, fuentes partidistas señalaron posibles obstáculos debido a la falta de confianza en Rosales, a quien se le acusa de socavar la unidad y colaborar con el gobierno de Maduro.

A pesar de las especulaciones, Machado ha reiterado su enfoque en la participación electoral y la búsqueda de la victoria el 28 de julio.

¿División en PJ?

Esta semana, varios dirigentes de PJ, incluido Carlos Ocariz, se han alineado abiertamente con María Corina Machado y su rechazo a una candidatura impuesta sin consenso. Juan Pablo Guanipa también ha respaldado a Machado, advirtiendo sobre posibles estrategias del gobierno de Maduro para confundir a los votantes.

En medio de estas tensiones, Henrique Capriles Radonski ha mantenido un perfil bajo, enfatizando la importancia de la unidad por encima de los nombres de los candidatos.

Defensa de UNT

Luis Emilio Rondón de UNT ha defendido la postulación de Rosales y ha instado a trabajar por un acuerdo que refleje la voluntad de la mayoría opositora. Destacó la importancia de mantener la ruta electoral y construir consensos para promover el cambio en el país.

En cuanto a las posibles reuniones entre Rosales y Machado, las fuentes indican que persisten desacuerdos en torno a la candidatura unitaria, lo que ha dificultado la concreción de un encuentro.

En resumen, la Plataforma Unitaria sigue buscando una candidatura unitaria, pero enfrenta desafíos internos y presiones externas que podrían afectar su unidad y estrategia de cara a las elecciones presidenciales.