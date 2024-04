María Corina Machado urge a Manuel Rosales a unirse a la Plataforma Unitaria

La líder de la oposición y candidata presidencial, María Corina Machado, ha exhortado a Manuel Rosales, también dirigente y candidato opositor, a asistir a la reunión propuesta por la Plataforma Unitaria Democrática para definir al candidato presidencial en las próximas elecciones del 28 de julio.

En una entrevista transmitida por NTN24, Machado declaró: “Le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme y he pedido que sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la Plataforma Unitaria. Exhorto a que el gobernador Rosales comparezca a la reunión y que logremos darle la cara y responderle al país”.

Para Machado, la decisión sobre el candidato de la oposición no puede tomarse a espaldas del país. Considera que las primarias representan un acuerdo institucional y político crucial en Venezuela y es un mandato que no puede ser ignorado.

La candidata opositora espera que Rosales asista a la reunión y se alcance un acuerdo pronto que garantice la unidad de todos los venezolanos y la posibilidad de seguir luchando por elecciones libres. “Llegó la hora de los hechos, el país lo exige y los venezolanos lo necesitan; ya no hay excusas para hacer lo correcto y hablar con la verdad”, enfatizó.

Además, Machado confirmó que se reunió con el gobernador del Zulia y también candidato presidencial el pasado 19 de marzo. Sin embargo, existe desconfianza debido a los acontecimientos recientes, por lo que reiteró su disposición a hacer todo lo necesario para lograr el cambio deseado en Venezuela.

La dirigente opositora sostiene que no cederá en sus principios, no aceptará chantajes y está comprometida con seguir avanzando en la ruta electoral. “Es inconcebible que el candidato de oposición sea el que le guste a Maduro y no el que le guste a la gente. Hay que respetar el mandato de la primaria y actuar todos en unidad”, concluyó.