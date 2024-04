Plataforma Unitaria pide al CNE extender por 15 días jornada del Registro Electoral

La Plataforma Unitaria Democrática ha presentado una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para extender las jornadas del Registro Electoral por 15 días. Esto permitiría la inscripción de nuevos votantes y la actualización de datos de aquellos electores que desean participar en los comicios presidenciales programados para el 28 de julio próximo.

En un comunicado emitido el 16 de abril a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), la Plataforma Unitaria enfatizó la necesidad de esta extensión debido a la alta demanda de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, que aún no han podido completar sus trámites.

El cronograma establecido por el CNE para las elecciones contempló originalmente un período de 30 días, del 18 de marzo al 16 de abril, para realizar cambios de centros de votación o registrar nuevos votantes en 315 puntos ubicados en todo el país.

Sin embargo, la ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) ha denunciado que esta cantidad de puntos es la más baja en los últimos tres procesos presidenciales, al comparar los cronogramas de 2024 con los de 2012 y 2018.

Adicionalmente, el proceso de inscripción en las embajadas y consulados de Venezuela en el exterior comenzó con retrasos de una semana o más, además de imponer requisitos que han impedido a la mayoría de los migrantes venezolanos registrarse para participar en las elecciones presidenciales.

La importancia del derecho al voto

La coalición opositora ha destacado que el derecho a votar es fundamental para el pueblo venezolano que busca un cambio. Por ello, insisten en la necesidad de extender el proceso por 15 días adicionales.

Organizaciones como Voto Joven y #HolaTuInscríbeteRE han señalado que, dada la cantidad de personas en el país, se requieren entre 1,500 y 3,000 puntos de registro.

Un recorrido realizado por Efecto Cocuyo en varios puntos del Registro Electoral del área metropolitana de Caracas el 15 de abril evidenció una variedad en la afluencia de personas, con algunos puntos más concurridos que otros.

Funcionarios a cargo de la actividad no tienen prevista una prórroga luego del cierre el 16 de abril, ni ampliar los horarios de atención que actualmente son de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en algunos puntos y de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en otros.