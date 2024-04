Negociaciones y presión internacional: por qué avanza la candidatura de Edmundo en el CNE, según analistas

El día martes 23 de abril estuvo marcado por diversas especulaciones sobre el destino de la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia en manos del poder político.

Un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularía la tarjeta de la MUD no se concretó, pero hasta el último momento, la dirigencia de Un Nuevo Tiempo (UNT) y del Movimiento Por Venezuela (MPV) enfrentaron obstáculos para unirse al nombre del embajador de carrera.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo atribuyen la decisión del chavismo-madurismo de respetar, por el momento, la candidatura unitaria de la oposición a la presión internacional ejercida por países como Brasil, la necesidad de legitimar el proceso electoral presidencial y las negociaciones en curso con Estados Unidos.

Benigno Alarcón y José Vicente Carrasquero estiman que es muy probable que la candidatura de González Urrutia se mantenga hasta el 28 de julio. Advierten que el juego aún no ha terminado y que Miraflores podría considerar incluso la suspensión de los comicios programados para esa fecha.

Sin argumentos

“La realidad es que el CNE no tenía excusas, así como tampoco las tuvo con Corina Yoris, para excluir la candidatura de Edmundo González. No podían justificarlo, así como tampoco explicar por qué no permitirían las adhesiones de las tarjetas de UNT y MPV”, dijo el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello (CEPYG-UCAB), Benigno Alarcón.

El gobierno de Nicolás Maduro sí tiene interés en demostrar que se trata de una elección legítima, por lo que los pronunciamientos internacionales han influido en su decisión.

Este 23 de abril, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, elogió la unidad de la oposición venezolana en torno a un candidato único y abogó por el respeto a los resultados electorales.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, lamentó el incumplimiento del acuerdo de Barbados y expresó preocupación por la falta de condiciones para elecciones libres en Venezuela.

Estados Unidos y las sanciones

El jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, señaló que continúan las negociaciones con Miraflores por condiciones electorales, y la licencia 44A no debe considerarse una decisión definitiva.

Las negociaciones tienen efecto en la situación, pero no es un factor único, ya que Estados Unidos no está negociando la candidatura de González Urrutia. Las declaraciones de Lula y otros factores han favorecido la candidatura unitaria.

La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela también ha sido un factor a tener en cuenta en esta situación.

¿Edmundo llegará hasta el final?

Los analistas coinciden en que no hay razones legales para impedir que González Urrutia sea candidato el 28 de julio. Cualquier decisión en sentido contrario sería política y arbitraria.

Esperan que la candidatura unitaria llegue hasta el final, a pesar de que las elecciones no serán totalmente justas. La estrategia del chavismo-madurismo podría ser debilitarla a través de la división de votos entre varios candidatos.

En su primer mensaje como candidato unitario, González Urrutia expresó su compromiso por liderar una transición democrática en Venezuela.