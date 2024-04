Política vs. Policía: La Solución armada para Santiago, Chile. “La culpa no es de Carabineros, es de los políticos”:. Igual que todos los ciudadanos preocupado con la seguridad de mi país, no puedo más que expresar mi frustración y preocupación ante los tiempos de respuesta alarmantemente largos ( o en algunos casos nunca atendidos) de Carabineros de Chile.

La situación actual no solo es inaceptable, sino que también pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas diariamente. Frente a este escenario, propongo una solución necesaria: la creación de una Policía Metropolitana armada en Santiago.

Comparación de Tiempos de Respuesta

En comparación con otras naciones, especialmente con ciudades en Estados Unidos, los tiempos de respuesta en Chile son desoladores:

Nashville, TN : 5.4 minutos

Boston, MA : 6.1 minutos

Las Vegas, NV : 6.8 minutos

Washington, D.C. : 6.9 minutos

Seattle, WA : 7.0 minutos

Ciudad de Nueva York, NY : 7.7 minutos

Dallas, TX : 8.0 minutos

Miami, FL: 8.0 minutos

En Chile, los informes de ciudadanos hablan de esperas que superan los 45 minutos y en algunos casos, la ausencia total de respuesta. Esto es simplemente inadmisible.

Propuesta: Policía Metropolitana Armada

Política vs. Policía: La Solución ARMADA para Santiago, Chile

Mi propuesta es clara: Un agente, una pistola. Necesitamos establecer una policía metropolitana armada para Santiago. Actualmente, solo Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen autorización para portar armas. Incluso algunos vigilantes privados pueden portar armas bajo ciertas condiciones, pero los municipios, atrapados en una paradoja legislativa, no pueden hacer frente efectivamente a la delincuencia local debido a la falta de interés de los políticos por resolver con eficacia el problema.

Análisis Crítico

Este problema no es un reflejo de la incapacidad de los Carabineros, sino más bien un resultado de la inacción y la falta de visión estratégica de nuestros políticos. “La culpa no es de Carabineros, es de los políticos”, y es hora de que asumamos responsabilidad y actuemos.

Recomendaciones

Reforma Constitucional: Es imperativo cambiar nuestra legislación para permitir a los municipios organizar sus propias fuerzas policiales armadas. Inversión en Tecnología y Formación: Debemos equipar a esta nueva fuerza policial con la tecnología y el entrenamiento necesarios para responder eficazmente a las emergencias. Mecanismos de Transparencia: Implementar sistemas de rendición de cuentas para asegurar que la nueva policía opere con integridad y respeto a los derechos civiles. “Un agente, una pistola. Por supuesto, su uso deberá estar sujeto a los “principios de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y de menor lesividad”.

Conclusión

Como proponente de esta iniciativa, insto a un cambio radical en nuestra estrategia de seguridad pública. La creación de una Policía Metropolitana armada para Santiago no solo es una medida necesaria, sino también urgente. Es momento de tomar acciones decisivas que garantizarán la seguridad y el bienestar de todos los chilenos. No podemos seguir permitiendo que la inacción política comprometa nuestras vidas.

Política vs. Policía: La Solución para Santiago, Chile

Política vs. Policía La Solución ARMADA para Santiago Chile