¿De qué puedes sufrir si no duermes bien? Aquí te lo decimos

¿De qué puedes sufrir si no duermes bien?

¿No duermes bien? Según diferentes estudios al respecto, cuando las personas no duermen suficiente puede sentirse cansado y afectar su rendimiento durante el día.

No obstante, no son las únicas consecuencias, pues la falta de sueño también aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y otras enfermedades. Entérate en estas líneas de qué puedes sufrir si no estás descansando de manera adecuada.

¿Qué pasa si no duermes bien?

Entre las consecuencias de no tener un descanso reparador se encuentra la disminución de la capacidad de pensar con claridad, y hasta la forma de reaccionar.

Además, según se señala en el sitio web aarp.org, las personas que duermen entre 5 y 6 horas cada noche, ven afectadas sus funciones cerebrales, ya que se estima que el 25% de las células cerebrales mueren. Incluso se cree que se interrumpen los procesos y acciones que realizan muchas hormonas.

En tal sentido, el poco descanso no solo puede llevarnos a tomar malas decisiones, también nos pone en situaciones de riesgo al afectar la salud y bienestar.

Consecuencias de no dormir

Cuando las personas no son capaces de dormir mínimo las ocho horas que recomiendan los especialistas, corren el riesgo de:

– Tener cambios repentinos de humor.

– Sufrir obesidad.

– Hay poco concentración y problemas de memoria.

– Aumenta el riesgo de sufrir diabetes.

– Incrementa el cansancio físico y hasta la fatiga ocular, por ejemplo.

– Ocurren trastornos intestinales (se presentan cuadros de diarrea o estreñimiento).

– Presentar ansiedad y/o depresión.

– Se debilita el sistema inmunológico, corriendo el riesgo de contraer más enfermedades.

– Padecer de hipertensión arterial.

– Reducción del deseo sexual.

– Contraer cáncer de mama.

– Disminuye el crecimiento muscular.

– El proceso de envejecimiento se acelera, sobre todo cuando no duermes bien.