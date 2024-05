Oposición dice que anuncios de Maduro son “una burla al bolsillo del trabajador”

La Plataforma Unitaria Democrática de la oposición venezolana ha expresado su descontento ante el anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro, en el que se indicó que los bonos laborales se incrementarán hasta los 130 dólares. Según la oposición, esta medida representa una nueva burla al bolsillo del trabajador.

El mandatario, desde el Palacio de Miraflores, anunció el aumento del ingreso mínimo a 130 dólares, indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, no se detalló si se ajustarán el bono de alimentación o el bono de guerra económica. Tampoco se mencionó cómo será este ajuste para los jubilados de la administración pública y los pensionados. Se espera que se presente una ley de protección ante la Asamblea Nacional en 2020 para este último grupo.

Para la coalición opositora, esta política aplicada por Maduro solo contribuye a empobrecer cada vez más a las familias venezolanas.

Oposición insta a los trabajadores a votar por González Urrutia

La oposición ha llamado a la población, especialmente a la clase trabajadora, a votar por su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, en las próximas elecciones del 28 de julio. Se espera que a través del voto se pueda materializar un cambio político que permita la recuperación de la economía del país y de los salarios de los trabajadores, según indicaron desde la cuenta oficial de la Plataforma.

Críticas de dirigentes políticos

Diversos dirigentes políticos, como el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el secretario de organización nacional de Acción Democrática, Piero Maroum, han criticado al presidente Maduro por mantener el salario mínimo en niveles muy bajos. Capriles señaló en sus redes sociales que el Gobierno es el peor de la historia al no aumentar el salario mínimo, mientras que Maroum destacó que los bonos no son salario y no inciden en las prestaciones sociales ni en las jubilaciones.

La Plataforma Unitaria también condenó la agresión sufrida por los trabajadores durante una marcha en la ciudad de Caracas, donde algunos manifestantes fueron atacados por grupos afines al oficialismo. En medio de la violencia, una reportera gráfica fue agredida y le robaron su cámara.