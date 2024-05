María Corina de gira con el afiche de Edmundo González. Lo que opinan analistas

En medio de una gran incertidumbre por los obstáculos impuestos desde el poder, el 19 de abril se anunció la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia, lograda por consenso entre la Plataforma Unitaria Democrática, la ganadora de las primarias María Corina Machado y el gobernador del Zulia, Manuel Rosales.

Una semana después de dicho acuerdo —ya con abanderado inscrito y ratificado ante el Poder Electoral, con tres tarjetas en la boleta de votación (MUD, UNT y MPV)— Machado retomó sus recorridos por el país, esta vez con el afiche con la imagen de González Urrutia y la tarjeta de la Unidad en mano, para promocionar su candidatura entre multitudes de seguidores que la recibieron en Portuguesa, Falcón y Zulia.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo señalan que con una inhabilitación inconstitucional a cuestas y a sabiendas de que se convirtió en la “gran electora” producto del apoyo obtenido en las primarias, Machado cumple su rol de impulsar la candidatura del embajador de carrera y derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En cuanto a Edmundo, afirman, también cumple un papel: generar un mensaje de cambio político en un contexto de unidad y reconciliación nacional y preparar el camino para una eventual transición.

“Estrategia coherente”

“La llave Machado-González es una estrategia coherente debido al contexto de extrema represión. María Corina es quien tiene el pulso del país, con lo que debería centrarse en movilizar. El rol de González es el de ofrecer garantías, que es lo que ha hecho en la gira de medios, garantías a la coalición chavista de que no serán perseguidos en un hipotético gobierno presidido por él y que tendrán cabida en el postchavismo”, sostuvo el director del portal de análisis político Politiks, Andrés Eduardo González.

Para el politólogo Miguel Barone es positivo para la candidatura unitaria que la líder de Vente Venezuela demuestre “desprendimiento” y asuma la tarea no sólo de decirle a los ciudadanos por quién deben votar, sino de generar expectativas de cambio político en la gente y esperanza por un mejor futuro.

A juzgar por cómo ha sido recibida María Corina las últimas semanas en el interior del país, afirma Barone, se está logrando ese objetivo de mantener movilizada y esperanzada a la gente, algo que se vio con las primarias.

Considera igual de positivos, que en los recorridos la acompañen dirigentes políticos como Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano; Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa; de Primero Justicia; Freddy Superlano, de Voluntad Popular; y Nora Bracho, de Un Nuevo Tiempo, entre otros, para reforzar el mensaje de unidad.

En las redes sociales ya se reclama la presencia de Rosales y Henrique Capriles en los actos de Machado, lo que estaría por verse de cara al inicio formal de la campaña electoral (4 al 25 de julio).

“Tenemos tarjeta y tenemos un candidato: Edmundo González Urrutia (…) Todos aquellos que confiaron en mí el 22 de octubre a votar el 28 de julio con energía y firmeza por Edmundo González”, arengó Machado durante su visita a Maracaibo este 2 de mayo.

Espacios de consenso

Sin complejos, González Urrutia, de 74 años, ha recalcado en numerosas entrevistas que el liderazgo lo tiene Machado y que a él se le escogió en una coyuntura difícil.

También ha advertido que no recorrerá el país y que solo sale de su casa a reuniones con motivo del rol que asumió con responsabilidad y “sin miedo”, aunque no descarta acompañar a Machado “algunas veces”.

“Edmundo quedó en una posición en la que no pensaba estar por la no admisión de Corina Yoris y es entendible que haya puesto condiciones como la de no salir a hacer campaña, pero ha demostrado una posición amplia a favor de la unidad y de crear espacios de consenso entre la oposición y el chavismo descontento, asegura que de ganar no perseguirá a nadie. Él sabe que sería un presidente de transición y debe allanar el camino a la democracia en la que el chavismo tenga la posibilidad de competir otra vez en elecciones”, subrayó Barone.

Para el politólogo, esta imagen de sensatez y de persona conciliadora le va sumando respaldo a González Urrutia, tanto de la comunidad internacional como de actores políticos nacionales.

Países como Estados Unidos y a lo interno, factores fuera de la Plataforma Unitaria como el Movimiento al Socialismo (MAS) y Unión y Progreso de Eduardo Fernández, han expresado apoyo a la candidatura del embajador de carrera.

¿Cómo ha reaccionado el chavismo?

El apoyo de funcionarios estadounidenses y el hecho de que negociaciones entre Miraflores y la Casa Blanca hayan influido en la ratificación de su candidatura ante el CNE, le ha valido a González Urrutia el calificativo de “candidato de los gringos” por parte de voceros como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.

Los altos voceros también han afirmado que es un “fraude” al elector que Machado se comporte como la candidata, pero llame a votar por el diplomático.

La nueva gira emprendida por María Corina también ha generado el efecto de ver de nuevo a Cabello recorriendo estados en marchas controladas y organizadas por gobernantes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). El número dos del chavismo ha “coincidido” con la visita de la ganadora de las primarias en Portuguesa y Falcón.

“Le preguntaron si el señor ‘inmundo’ González era el candidato de los gringos porque yo lo había dicho y dijo: obvio. Lo asumen, es su candidato, es el candidato del imperialismo, el que va a entregar nuestro petróleo, es el candidato que va a entregar nuestras riquezas, que va a perseguir a nuestro pueblo”, exclamó Cabello en Biscucuy el 25 de abril, mientras Machado recorría Turén, Unda y Guanarito.

Para ambos analistas, la reacción del chavismo es “errática” y evidencia profundas contradicciones internas.

“Cabello con las giras espejo busca mostrar fuerza, pero vistas las multitudinarias movilizaciones de María Corina Machado y su gran impacto mediático, el Psuv no está quedando bien”, aseveró Andrés Eduardo González.

Barone recuerda que usar un liderazgo para impulsar una candidatura es común en campañas electorales. Citó el caso de Rafael Correa en Ecuador, donde se promociona que son sus candidatos como en el caso de la abogada Luisa González en las elecciones de 2023 en las que ganó Daniel Noboa.

“El mismo Maduro en 2013 fue promocionado como el candidato de Chávez y ahora también quiere rescatar esa imagen. Si de confundir al electorado se trata es lo que siempre ha intentado el gobierno al intervenir partidos políticos y confiscarles las tarjetas”, agregó.