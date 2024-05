Elecciones presidenciales | Er Conde dice que continúa como candidato y que cuenta con “el voto silencioso”

El reconocido comediante y candidato presidencial independiente, Benjamín Rausseo, más conocido como Er Conde del Guácharo, reafirmó el jueves 9 de mayo su compromiso de participar en las elecciones presidenciales de Venezuela, programadas para el 28 de julio de 2024.

En un encuentro con seguidores en el sector Las Casitas de la parroquia La Vega en Caracas, Rausseo declaró: “A quienes me presionan, me critican y me descalifican, les digo que ratifico mi determinación de seguir como candidato independiente a la presidencia de la República”.

Según Rausseo, las cifras de su partido Conde indican que su candidatura ocupa un sólido tercer lugar en las encuestas, y se encuentra trabajando para alcanzar el segundo lugar y salir victorioso en las elecciones presidenciales.

Por otro lado, a pesar de que su presencia pública ha sido limitada y ha perdido el respaldo del partido Redes de Juan Barreto, el comediante asegura que su determinación de seguir en la contienda se debe al apoyo de las bases y de los independientes.

“Lo hago porque cuento con el apoyo de las bases, de los independientes y con ese voto silencioso que se va a expresar sin miedo el 28 de julio. A esa gente no le puedo fallar, ellos están ahí llenos de esperanza y no me puedo dejar influir en presiones y ataques de una regla de redes sociales”, afirmó Rausseo.