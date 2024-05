González Urrutia considera a Lula un líder fundamental en la región

El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, elogió la figura del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como uno de los líderes fundamentales de la región. González Urrutia también destacó la postura de Lula en favor de unas elecciones libres y justas en Venezuela el próximo 28 de julio.

En una entrevista con EFE, el exembajador venezolano valoró la propuesta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, transmitió a Lula en abril, la cual busca garantizar los derechos de quienes resulten perdedores en las elecciones presidenciales venezolanas, ya sean chavistas u opositores.

“Veo con buenos ojos la propuesta. No conozco los detalles, por lo que no me atrevo a opinar, pero cualquier iniciativa que fomente el diálogo, el reencuentro de los venezolanos y la paz, cuenta con nuestro respaldo”, afirmó González Urrutia.

El 17 de abril, Petro solicitó a Maduro y a la oposición venezolana trabajar en una propuesta que asegure la vida y los derechos de los perdedores electorales. La propuesta apunta a establecer un pacto democrático en las elecciones venideras que garantice la seguridad y los derechos de todos los participantes, según lo expresado por Petro en su momento.

González Urrutia mencionó que, desde su designación como candidato presidencial, no ha tenido contacto directo con los mandatarios de Brasil y Colombia, pero ha dialogado con sus representantes diplomáticos en Venezuela, así como con el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo.

Asimismo, señaló que Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en las negociaciones con el Gobierno venezolano, mantiene comunicación con el chavismo desde que fue designado como candidato.

Te puede interesar: Edmundo González Urrutia se reunió por segunda vez con integrantes del partido Un Nuevo Tiempo