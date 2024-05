Impiden salida al aire entrevista de Edmundo González en emisora de Aragua

Periodista y constituyente Antonio Di Giampaolo denuncia censura en Aragua

El reconocido periodista y constituyente de 1999, Antonio Di Giampaolo, denunció que el pasado viernes 17 de mayo se le impidió la salida al aire de su programa radial en Aragua. Esta medida se tomó luego de una entrevista que realizó al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.

Di Giampaolo expresó su profunda indignación y tristeza al anunciar en un video publicado en su cuenta de Instagram que no continuaría al frente de la conducción del programa ‘En el aire’, el cual se transmitía regularmente en Éxitos 93.1 FM. El periodista explicó que, debido a presiones indebidas, el programa del viernes no pudo ser emitido, lo que lo llevó a tomar la decisión de no seguir con el espacio que había mantenido durante varios años.

En el programa afectado, se tenían programadas dos entrevistas grabadas. La primera de ellas era con el doctor Edmundo González Urrutia, donde se abordaron temas como su campaña presidencial y su estado de salud. Además, se tenía prevista una entrevista con el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y exministro de Trabajo, Francisco Torrealba, para hablar sobre la ley de protección de pensiones y las actividades políticas del Psuv en la región.

Ante el impedimento de la salida al aire del programa, Di Giampaolo expresó su esperanza de que en el futuro haya mejores condiciones para el ejercicio del periodismo y para el país en general. Como ciudadano, periodista y constituyente, no podía tolerar la situación de censura que experimentó.

Perfil de Antonio Di Giampaolo

Antonio Di Giampaolo fue uno de los pocos constituyentes independientes en el año 1999, durante la redacción de la Constitución vigente en Venezuela. Ha sido reconocido como uno de los periodistas más destacados en el estado Aragua, donde mantuvo un programa en una televisora regional.

En 2004, Di Giampaolo se postuló como candidato a alcalde en el municipio José Félix Ribas, en Aragua, aunque quedó en cuarto lugar en esa contienda. Ante la censura sufrida en su programa radial, el periodista compartió la entrevista con González Urrutia en sus redes sociales.