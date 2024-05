Qué dijo Edmundo González en la entrevista que censuraron en Aragua

Edmundo González Urrutia llama a la reconciliación de los venezolanos

En una entrevista censurada este viernes, 17 de mayo, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, instó a la reconciliación de los venezolanos. Durante la conversación con el periodista Antonio Di Giampaolo por Éxitos 93.1 FM en el estado Aragua, González Urrutia enfatizó la importancia de no ver a los opositores como enemigos durante la campaña electoral, sino como adversarios políticos. Destacó que en una sociedad democrática, las diferencias políticas no deben ser motivo de enemistad.

El candidato reiteró que su mensaje principal es el de la reconciliación y expresó su esperanza de que esta visión prevalezca durante el camino hacia las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela.

La entrevista, que fue motivo de controversia, reveló que González Urrutia goza de buena salud, no tiene restricciones alimenticias y realiza ejercicios diarios. Ante especulaciones sobre su condición médica por parte de Diosdado Cabello, el aspirante opositor aclaró que no hay impedimentos que le impidan participar en la contienda electoral.

No conocimiento de propuestas de transición

González Urrutia manifestó su simpatía por las propuestas de transición o pactos de convivencia pacífica entre los venezolanos, pero admitió que no está al tanto del contenido específico de estas propuestas. El candidato no se pronunció sobre las iniciativas de políticos nacionales ni sobre las propuestas del presidente colombiano Gustavo Petro, ya que no las conoce en detalle.

En relación a una posible observación internacional durante las elecciones del 28 de julio, González Urrutia expresó su confianza en que se permitirá la presencia de observadores externos, a pesar de las amenazas del gobierno chavista de vetar a la Unión Europea. El candidato considera que no hay razones para impedir la observación internacional y confía en que no habrá obstáculos en este sentido.

Sobre una eventual transición en caso de resultar electo, González Urrutia evitó adelantarse a escenarios futuros y enfatizó la importancia del diálogo, la negociación y el entendimiento entre el gobierno y la oposición. Reconoció la complejidad de la situación política actual y la necesidad de resolverla mediante acuerdos y consensos.