El Karma Colectivo por Dr. Freddy González Blasco

“Dentro de las reflexiones de la humanidad, surge las siguientes inquietudes: ¿Por qué estamos viviendo ahora, con tantas situaciones caóticas? ¿Para donde vamos, con esta decadencia ética y moral, llena de insertidumbres?

Respuesta: La acción de la mente colectiva energética kármica: física, emocional y mental, nos ha traido hasta aqui, del buen uso de ella dependera nuestro futuro”.

Algunas culturas creen que la esencia de tu vida se basa en el karma, quién eres está determinado por la energía kármica que has utilizado. El mundo moderno considera ampliamente el karma como un concepto de causa y efecto, donde las buenas acciones se traducen en efectos positivos y las malas acciones conducen a efectos negativos.

Albert Einstein, con su popular fórmula (E=mc²) nos demuestra que somos energía protagonista en el (tiempo – espacio) donde el mismo Einstein, llamo al amor fuerza poderosa y misteriosa, más que un sentimiento es una fuerza que transciende a las leyes científicas. Oppenheimer, al inventar la bomba atómica dijo: “Ahora me he convertido en muerte el destructor de mundos”.

El Psiquiatra Carl Jung también da su aporte con sus teorías de Sincronicidad, Mente Colectiva Inconsciente y Arquetipos, entes psíquicos interactuantes del Karma. Ellos estudiaron las escrituras hindúes las cuales impactaron sus vidas y metodologías científicas, no obstante el mensaje de interpretación ya habia sido captado en su época por Issac Newton pronosticado en su tercera ley: “Para cada acción hay una reacción y en el sentido opuesto”.

Si los científicos antes mencionados como otros tantos entendieron esta ley energía- acción o Karma, me pregunto: ¿Por qué familias, etnias, poblaciones, organizaciones, naciones y el mundo entero no las coloca en practica para el bien? ¿Que nos detiene? nuestras diferentes creencias limitantes, las distintas ideologías en confrontación, la política y el poder, la supremacia económica, las culturas dominantes, la praxis de religiones ciegas, quizás estamos siguiendo líderes corruptos egocentristas , o probablemente pensamos y vivimos con el efecto Lucifer , junto a nuestras sombras carnales.

Como humanidad no hemos llegado aun nivel de conciencia elevada.Tanto es así que esclavizamos, explotamos y asesinamos a nuestros semejantes. Somos depredadores de otras especies, hemos practicado diferentes sistemas de gobiernos:

Monarquía, Dictadura, Democracia, pero nunca hemos practicado la JUSTICIA colectiva, desechamos la PAZ en cambio invocamos la guerra, el caos y la anarquía.

El tema del Karma individual – colectivo no es un acto de mimetismo impregnado de misticismo esotérico más bien lo observo como el resultado de una conducta conciente en la vida cotidiana construyendo nuestra historia para el colectivo, nada aparece de la nada, nosotros lo construimos. La Torá siendo una escritura espiritual lo dice de una manera pragmática en Proverbios 14:14 :

“El reincidente hace tonterías y obtiene malos frutos, el hombre bueno hace cosas sabias y obtiene buenos frutos”.

Para finalizar en mi relato he formulado grandes preguntas y para ellas hay breves respuestas. La acción conciente de nuestra mente colectiva energética kármica para hacer el BIEN es el camino.

Dr. Freddy González Blasco.