No les permitieron inscribirse en el RE, pero sí van a participar el 28 de julio

Aproximadamente 1,200 jóvenes de la parroquia Bariro, en el municipio Buchivacoa del estado Falcón, enfrentaron obstáculos para inscribirse en el Registro Electoral debido a las restricciones impuestas por el CNE. A pesar de esto, algunos están dispuestos a contribuir a la movilización ciudadana necesaria para las próximas elecciones presidenciales. “Incluso llevar agua a los centros de votación”, menciona una de ellas.

Joanne López / Escuela Cocuyo

@Joannelopez

En Barrio, una parroquia del municipio Buchivacoa del estado Falcón, los jóvenes que buscan un cambio en el país a través del voto se enfrentaron a la exclusión debido a la falta de políticas públicas en áreas remotas.

Además de los problemas con el suministro eléctrico y la escasez de combustible que dificultan la movilidad, los habitantes de Bariro nunca recibieron asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribirse en el Registro Electoral y participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

La ausencia estatal se vio agravada por la falta de organización y recursos de los partidos políticos para superar los obstáculos impuestos.

La información sobre el proceso de inscripción y actualización de datos fue escasa, y muchos residentes desconocían la ubicación de los puntos de inscripción del CNE en Falcón. Buchivacoa, a pesar de ser el municipio más grande de la región occidental de Falcón, carecía de estos puntos fijos.

Según estimaciones de Voto Joven, solo 527 nuevos votantes se inscribieron en el Registro Electoral, dejando aproximadamente 1,200 residentes de Bariro sin la posibilidad de votar.

A pesar de las dificultades, estos jóvenes han demostrado resiliencia al no quedarse al margen de la movilización ciudadana necesaria para el cambio en Venezuela que se plantea con las próximas elecciones presidenciales. Crónica Uno organizó un debate que lo demuestra.

Una charla

Al llegar a Bariro por un camino rural, pudimos observar las condiciones de vida en las comunidades rurales de Falcón. Los jóvenes Erisnnys Leal, Leandry Jiménez, Juan Javier Díaz, Yulexis Morillo y Yudimar Saavedra, todos nuevos electores, se reunieron con nosotros, algunos lograron inscribirse y otros no.

Los jóvenes inicialmente mostraron timidez, pero Yulexis Morillo, de 19 años, rompió el hielo: “Me inscribí por voluntad propia, aunque tuve que ir a otro municipio. Sé que debo contribuir al cambio y sé que puedo hacerlo con mi voto. En Bariro nunca llegó una máquina del CNE ni nadie que nos explicara nada”.

Leandry, de 18 años, es un jugador de béisbol: “Yo no me inscribí. Simplemente no me enteré. Ahora sé que debo hacer algo para promover el cambio y ayudar a movilizar a la gente del pueblo con mi moto”.

Eriannys, también de 18 años, contó que no pudo inscribirse debido a problemas con el Saime, que la mantiene bloqueada en el sistema de identificación. A pesar de esto, está decidida a participar en las elecciones presidenciales: “Incluso si es llevando agua a los centros de votación, participaré”.

El municipio Buchivacoa cuenta con una población electoral de 18,334 personas, y Bariro es la tercera parroquia con mayor número de votantes: 2,269018.

Entre el 15% y el 19% de los nuevos electores de Buchivacoa no lograron inscribirse para votar en las próximas elecciones presidenciales.

Dentro de esta estadística se encuentra Juan Javier, quien trabaja en la finca de sus padres y nunca había mostrado interés en la política.

Yudimar, de 21 años, la mayor del grupo, mencionó que un vecino prestó su camioneta para trasladar a personas a Dabajuro para inscribirse, y destaca la rápida inscripción de aproximadamente 15 personas en el punto de inscripción.

Un patrón

José Colmenares, coordinador regional de Voto Joven, explicó que la falta de información sobre los puntos itinerantes llevó a que muchos nuevos votantes no pudieran inscribirse. Se solicitó la instalación de máquinas en las universidades de Coro, pero solo se logró en una de ellas, dejando a cerca de 2,000 nuevos votantes fuera del Registro Electoral.

Voto Joven movilizó a 47 jóvenes de la parroquia San José de Seque de Buchivacoa a Dabajuro, mientras que en otros municipios de la sierra de Falcón solo se logró inscribir a tres jóvenes.

Según Voto Joven, solo 527 jóvenes se inscribieron en todo el estado Falcón para las próximas elecciones presidenciales.

Annerys Pérez, politóloga, destaca que la participación de los jóvenes sigue siendo fundamental para el futuro de Venezuela, incluso si no lograron inscribirse para votar. Les recuerda que la participación comunitaria es valiosa y cada acción cuenta.

Este contenido es un producto del taller Cómo hacer una cobertura electoral de calidad en tiempos de desinformación, de la Escuela Cocuyo 2024, el programa de formación y actualización de Efecto Cocuyo.

