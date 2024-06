¿Habrá observación electoral de Colombia y Brasil en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela?

Brasil y Colombia, dos países interesados en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, lamentablemente no podrán enviar misiones de observación debido a la falta de tiempo para organizarlas.

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó que su país no podrá enviar una misión de observación, aunque no descarta la presencia de funcionarios del gobierno colombiano en las elecciones presidenciales venezolanas, pero no como observadores.

Según Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, la falta de un marco legal apropiado impide que Brasil y Colombia envíen misiones de observación, a pesar de la voluntad de los presidentes de ambos países.

Elecciones presidenciales de 2024 con o sin observación internacional

Colina mencionó que las organizaciones observadoras independientes de Brasil y Colombia podrían venir a Venezuela el día de las elecciones, siempre y cuando el CNE emita las invitaciones correspondientes.

Para que la observación internacional sea efectiva, el CNE debe invitar a los países y organizaciones independientes pertinentes. En el caso de Colombia, la MOE ha acompañado comicios venezolanos en el pasado, aunque es importante diferenciar entre observación electoral y veeduría.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil también confirmó que no enviará una misión de observadores a Venezuela, sin dar detalles sobre sus motivos.

¿Cómo se entiende esta decisión desde la comunicación política?

Según la experta en comunicación política Carmen Beatriz Fernández, la decisión de Brasil y Colombia de no enviar observadores podría ser una estrategia orquestada para reforzar la tesis de Maduro sobre la “inauditabilidad” de las elecciones en Venezuela.

Políticos venezolanos, como Antonio Ecarri, han pedido a Brasil y Colombia que reconsideren su decisión y han instado al CNE a enviar una nueva invitación a la Unión Europea.