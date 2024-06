MLB suspende de por vida a Tucupita Marcano por apostar en béisbol.

La Major League baseball anunció la suspensión de por vida del beisbolista venezolano Tucupita Marcano tras violar sus reglamentos de apuestas deportivas mientras era jugador activo.

En definitiva el cirollo violó la regla 21(d)(2) que indica que cualquier jugador, oficial, árbitro o empleado de un club que realice una apuesta deportiva será declarado permanentemente ilegible en Grandes Ligas.

La información se dio a conocer tras la publicación del comunicado de MLB difundido por diversos periodistas como Jayson Stark y Noah Hiles.

JUST IN: TUCUPITA MARCANO HAS BEEN RULED PERMANENTLY INELIGIBLE FOR VIOLATING MLB’S SPORTS BETTING RULES & POLICIES. MORE INFO FROM THE LEAGUE CAN BE FOUND BELOW: PIC.TWITTER.COM/6YWXP4IFCY— Noah Hiles (@_NoahHiles) June 4, 2024