Décadas después: ¿Son justas las grandes compensaciones por sufrimiento emocional en Chile?”

Por: Braulio Jatar Alonso

En nuestro país, se están entregando grandes sumas de dinero a personas que sufrieron violaciones de derechos humanos, principalmente por el dolor emocional que vivieron hace cincuenta años.

Muchas de estas compensaciones se otorgan décadas después de los eventos, y pocas personas están hablando de esto. En este artículo, quiero que reflexionemos juntos sobre si estas sumas de dinero son aceptadas como justas y beneficiosas para todos los chilenos, y si protegen la virtud implícita en la institución de los derechos humanos

¿Cuánto vale el sufrimiento?

Estas compensaciones se fundamentan en el dolor emocional y psicológico experimentado por las víctimas. El desafío radica en la dificultad para medir este tipo de sufrimiento. A menudo, las sumas adjudicadas son enormes y se otorgan años después de los hechos, lo que lleva a cuestionamientos sobre su justicia. Esto es especialmente controvertido cuando se comparan con situaciones más tangibles y recientes, como los daños materiales sufridos por los incendios en Valparaíso, donde las pérdidas son concretas y directamente observables.

El impacto en la economía y lo que piensa la gente

Cuando se dan grandes cantidades de dinero a algunas personas, otras pueden pensar que no es justo, especialmente si sienten que se está ayudando más a un sector del pasado que a los que necesitan ayuda ahora. Esto no solo afecta a la economía del país, sino que también puede hacer que la gente piense que el sistema no es justo para todos y lo que es más grave, se llegue a cuestionar la esencia de los derechos humanos.

Daño Moral vs. Daño Material

El daño material se refiere a pérdidas cuantificables económicamente, como la pérdida de ingresos o costos médicos directos resultantes de la violación de derechos humanos. Estos son relativamente más fáciles de cuantificar y justificar en términos legales y financieros.

El daño moral comprende el sufrimiento psicológico, el dolor y el trauma experimentados por las víctimas y sus familias. Este tipo de daño es inherentemente subjetivo, y su cuantificación puede ser extremadamente compleja, especialmente dado que los efectos pueden o no perdurar o manifestarse tiempo después del evento traumático inicial. En muchos casos, un informe médico psiquiátrico es suficiente para determinar tanto la existencia del daño como el monto de la indemnización.

Variabilidad y Justificación de los Montos

La variabilidad en los montos, que oscilan desde los 50.000.000 CLP (62,500 USD) hasta más de mil millones de pesos, indica una falta de consistencia que podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría reflejar la gravedad y las circunstancias únicas de cada caso; por otro, plantea dudas sobre la equidad y la justicia del proceso de indemnización.

Tabla de compensaciones que han causado debate

| Caso | Fecha de decisión | Cantidad de dinero (CLP) | Comentarios | Caso 24143-2019 | 2022 | 1.215.000.000 | Una cantidad muy alta por algo que pasó hace muchos años. | | Caso 737-2011 | 23-11-2012 | 300.000.000 | Es difícil saber si la cantidad es justa porque depende de cómo se ve el daño. | | Caso 7930-2012 | 16-05-2013 | 160.000.000 | Mucho para un caso civil, mostrando lo grave que se ve. | | Caso 2200-2012 | 21-09-2012 | 100.000.000 | Parece serio, pero ¿es proporcional? | | Caso 10665-2011 | 25-06-2012 | 50.000.000 | Menos que los otros, pero sigue siendo mucho dinero. |

Para pensar

Con este artículo, quiero que pensemos y hablemos sobre si estas grandes compensaciones por el sufrimiento emocional, especialmente las que se dan mucho tiempo después, son justas y buenas para todos en Chile. Es muy importante hacer justicia a las víctimas, pero también debemos asegurarnos de que todos sientan que el sistema es justo y que el dinero del país se usa sabiamente. Este artículo es una invitación a tener una conversación importante sobre estos temas.

Compensaciones por sufrimiento emocional en Chile