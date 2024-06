Cabello dice que la victoria del chavismo en las presidenciales será “avasallante”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha enfatizado la determinación del chavismo de asegurar una “victoria perfecta. Una victoria avasallante” en las próximas elecciones presidenciales.

Cabello también ha señalado nuevamente que la oposición venezolana está buscando un escenario violento. “No toleraremos la violencia, las guarimbas o los llamados al odio contra ninguna institución”, comentó el político durante su habitual discurso semanal.

Para Diosdado Cabello, la oposición “no tiene calle”

El segundo al mando del chavismo también ha menospreciado las recientes movilizaciones lideradas por María Corina Machado. “¿Quién de ellos está en la calle? No hay propuesta, no hay gente, no hay calle”, afirmó el parlamentario.

Sin embargo, la realidad contradice estas afirmaciones. La dirigente María Corina Machado estuvo presente en los estados Bolívar y Delta Amacuro la semana pasada, demostrando una participación constante de sus seguidores.

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo… le tocó a Tucupita!!! El pueblo entero en la calle con una emoción nunca antes vista. Esto es grande, muy grande. #DeltaAmacuro pic.twitter.com/EDCb5zV22A — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 8, 2024

La situación fue similar para el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien estuvo presente en un sector de San Agustín (Caracas) y en las calles de La Guaira.

A pesar de esto, Cabello restó importancia a las movilizaciones en apoyo a González Urrutia y desestimó las declaraciones de representantes colombianos y brasileños que optaron por no enviar misiones de observación a las elecciones presidenciales del 28 de julio próximo.

“Ellos se lo pierden. Deberían venir a Venezuela para que vean cómo se lleva a cabo una elección, para que aprendan. Deberían venir y aprender del mejor CNE del mundo y del mejor pueblo del mundo”, afirmó Cabello en su discurso.

El parlamentario también abordó el tema del retiro de la invitación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Unión Europea (UE).

“Nosotros nos negamos rotundamente a permitir que un país o un grupo de países quieran venir a tutelar las elecciones en Venezuela. Eso es un asunto de los venezolanos”, indicó Cabello.