Mentes Quebradas por Dr. Freddy González Blasco

“¿Quién no ha vivido

una frustración, decepción, tragedia, catástrofe, manipulación, angustia – miedo, traición, casos de abuso físico o violencia psicológica, de forma crucial? quiebra nuestra mente, el reto es levantarnos y reparar”.

Este artículo nace bajo un trance de observación analítica en tiempos relativos en los vagones del tren de Santiago de Chile , herramienta asertiva para detectar a individuos de diferentes nacionalidades, sexo y estratificaciòn social. La muestra arroja una gran mayoría de rostros agotados, desconectados, tristes, indiferentes, embriagados, dopados, enojados; de igual manera observé una porción de individuos desafiantes, alegres, pacíficos, empáticos, despertados con un ánimo potenciado a lograr objetivos.

Las Mentes quebradas también me recuerdan a todas aquellas historias de personas viviendo en el medio de un infierno terrenal, las cuales se mantuvieron de pie como faros de luz ante la oscuridad.

Mi persona ha pasado, pasa y pasará por eventos perturbadores aprendiendo a vivir en un estado de vigilia conciente preparado para enfrentar con inteligencia – sabiduría la dimensión de incertidumbres y posibilidades.¿Difícil? si y mucho. La similitud o comparación inteligente me ha ayudado a demostrarme que mis otros semejantes con sus historias más intensas y con menos recursos regresaron victoriosos, lo hemos visto en el pasado en el presente como también lo veremos en el futuro, sobrevivientes de grandes catástrofes: familiares, procesos esclavistas, eventos sanitarios, bélicos, xenófobos, económicos, ecológicos. Estamos expuestos a tantas penurias que el resultado inevitable, son las: ¡Mentes Quebradas! .

Malala, Gandhi, Mandela, sobrevivientes de la II guerra mundial, sobrevivientes de la bomba atómica, son algunos ejemplos individuales y colectivos dándonos ánimo a seguir sus pasos.

Hay una parte del nuevo testamento fascinante para mí donde su intención es fortalecer nuestras mentes ante los escenarios internos y externos desequilibrantes se lee así: ” Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perpeplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados ; derribados pero no destruidos”. Dichas palabras nos mueve a activar nuestra neuroplasticidad de adaptación vencedora.

Para ir cerrando estas líneas, cito mi anterior artículo:

“El Desafío es luchar”.

Para una Mente quebrada se necesita un desafiante luchador y saber nutrir tu mente, es fundamental con psicoprácticas tales como:

Ejercicio de compresión lectora, Observación analítica, filosofar, Senderismo, Meditación, Juegos de estrategias, memorización y resolución de problemas numéricos, Escuchar buena música es otra buena opción, todo con la intención de robustecer nuestra autoestima .

Tu Mente es una Fortaleza,

la tarea es mantenerse de manera resistente para no quebrarse ante las adversidades. Mi opinión no es para robotizarnos pues somos seres integrales y nuestra estructura emocional juega fuerte pero si puede existir un equilibrio con una poderosa ingeniería interior.

*Dr. Freddy González Blasco.

“¿Quién no ha vivido

una frustración, decepción, tragedia, catástrofe, manipulación, angustia – miedo, traición, casos de abuso físico o violencia psicológica, de forma crucial? quiebra nuestra mente, el reto es levantarnos y reparar”.

Este artículo nace bajo un trance de observación analítica en tiempos relativos en los vagones del tren de Santiago de Chile , herramienta asertiva para detectar a individuos de diferentes nacionalidades, sexo y estratificaciòn social. La muestra arroja una gran mayoría de rostros agotados, desconectados, tristes, indiferentes, embriagados, dopados, enojados; de igual manera observé una porción de individuos desafiantes, alegres, pacíficos, empáticos, despertados con un ánimo potenciado a lograr objetivos.

Las Mentes quebradas también me recuerdan a todas aquellas historias de personas viviendo en el medio de un infierno terrenal, las cuales se mantuvieron de pie como faros de luz ante la oscuridad.

Mi persona ha pasado, pasa y pasará por eventos perturbadores aprendiendo a vivir en un estado de vigilia conciente preparado para enfrentar con inteligencia – sabiduría la dimensión de incertidumbres y posibilidades.¿Difícil? si y mucho. La similitud o comparación inteligente me ha ayudado a demostrarme que mis otros semejantes con sus historias más intensas y con menos recursos regresaron victoriosos, lo hemos visto en el pasado en el presente como también lo veremos en el futuro, sobrevivientes de grandes catástrofes: familiares, procesos esclavistas, eventos sanitarios, bélicos, xenófobos, económicos, ecológicos. Estamos expuestos a tantas penurias que el resultado inevitable, son las: ¡Mentes Quebradas! .

Malala, Gandhi, Mandela, sobrevivientes de la II guerra mundial, sobrevivientes de la bomba atómica, son algunos ejemplos individuales y colectivos dándonos ánimo a seguir sus pasos.

Hay una parte del nuevo testamento fascinante para mí donde su intención es fortalecer nuestras mentes ante los escenarios internos y externos desequilibrantes se lee así: ” Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perpeplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados ; derribados pero no destruidos”. Dichas palabras nos mueve a activar nuestra neuroplasticidad de adaptación vencedora.

Para ir cerrando estas líneas, cito mi anterior artículo:

“El Desafío es luchar”.

Para una Mente quebrada se necesita un desafiante luchador y saber nutrir tu mente, es fundamental con psicoprácticas tales como:

Ejercicio de compresión lectora, Observación analítica, filosofar, Senderismo, Meditación, Juegos de estrategias, memorización y resolución de problemas numéricos, Escuchar buena música es otra buena opción, todo con la intención de robustecer nuestra autoestima .

Tu Mente es una Fortaleza,

la tarea es mantenerse de manera resistente para no quebrarse ante las adversidades. Mi opinión no es para robotizarnos pues somos seres integrales y nuestra estructura emocional juega fuerte pero si puede existir un equilibrio con una poderosa ingeniería interior.

Dr. Freddy González Blasco.

Shalom.

Mentes Quebradas por Dr. Freddy González Blasco