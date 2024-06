¿Qué es el ghosting y cómo evitarlo?.

El termino ghosting se ha popularizado en los últimos años como un comportamiento no deseado en las relaciones a nivel global. Pero, ¿de qué trata? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Cómo se puede evitar?

Bumble, una app de citas que ha crecido mucho en los últimos tiempos, habló con distintos expertos sobre estos temas y estos fueron sus descubrimientos.

¿En qué consiste el ghosting?

“Ghosting”, es un termino usado para referirse al cese total de la comunicación con otra persona, sin dar ninguna explicación. No obstante, como cualquier experiencia en citas, hay matices en cuanto a esta acción, como bien explica la psicóloga Pamela Rutledge.

El experto explica que, para que una situación se pueda considerar ghosting, tiene que existir un contacto previo entre las dos personas para empezar. “No responder a un primer mensaje no es ghosting”, dijo, a la vez que también señaló que la desaparición lenta de la comunicación tampoco se puede considerar como tal. En todo caso, esto último se puede considerar “breadcrumbing”, o dar falsas esperanzas sin la intención de formar una relación seria.

¿Por qué la gente lo hace?

Cuando se es víctima del ghosting es natural asumir que es porque se ha hecho algo mal o que la persona ha cometido un error. No obstante, este comportamiento puede hablar más del “ghoster”, lo que está sucediendo en su vida y cómo abordar las citas o relaciones.

A veces, las personas pueden hacerlo sin darse cuenta, según cuenta la Dra. Michelle Drouin, catedrática de psicología de la Universidad Purdue de Fort Wayne.

Quien señala que, en algunos casos, este comportamiento se puede dar como resultado de “estar hablando con varias personas y perder el hilo de las conversaciones”. También puede ser que la persona no está segura de lo qué quiere en una relación, o no está interesada, pero no sabe comunicarlo apropiadamente.

Incluso, “al hacer ghosting, algunas de estas personas sienten que están protegiendo los sentimientos de la otra persona”, según la terapeuta Marisa T. Cohen.

¿Por qué hacer ghosting es malo?

Independientemente de si hubo mala intención o no, Rutledge señala que, “hacer ghosting repetidamente es un patrón de comportamiento abusivo y puede mostrar falta de madurez y habilidades interpersonales”. Además, menciona los efectos negativos que puede tener sobre la persona que ha sido “ghosteada”.

En este sentido, la principal es el impacto negativo que tiene a nivel de autoestima que tiene sobre la persona en sí, haciendo que sufra problemas de confianza. “Esto es especialmente cierto si el ghosting toma por completo a la persona por sorpresa”, añadió.

Por último, “ghostear” a alguien, sobre todo si ya son pareja, puede hacer que la otra persona acabe enfrenando un interminable bucle de preguntas sin respuestas de qué podría haber salido mal, afectando también su autoestima.

¿Cómo evitar hacer ghosting a otra persona?

La Dra. Michelle Drouin aconseja limitar el número de personas en las que uno está interesado, sobre todo en las apps de citas. De esta forma, se puede evitar ghostear a alguien por accidente y se puede llevar un registro de esas interacciones.

También recalca la importancia de responder los mensajes y, en caso de no querer estar en una relación con alguien, es mejor hacérselos saber los más pronto posible. Terminar conexiones adecuadamente también puede ayudar mucho al crecimiento personal, según la Dra, Rutledge. “La capacidad de ser honesto y expresar cómo te sientes es fundamental para las relaciones saludables”, indicó.

Aplicaciones como Bumble, se han encargado también de que estas situaciones se reduzcan, al incluir opciones como Bloquear o Reportar a personas que lo hagan. Aunque pueda parecer un método fácil de ahorrar tiempo y evitar el estrés de terminar una relación, este método puede ser más perjudicial y una falta de respeto a la otra persona.

Expresar directa y cortésmente la falta de interés en una relación es mucho mejor, al permitir que la otra persona pueda tener un cierre y seguir adelante.