Amoroso luego de declaraciones de Delpino: Nosotros somos gente trabajadora

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ha asegurado que el ente comicial está trabajando arduamente para llevar a cabo el proceso presidencial programado para el 28 de julio.

En el marco de un acto conmemorativo de la Contraloría en el estado Vargas, Amoroso respondió a las declaraciones del rector principal del CNE, Juan Carlos Delpino, quien mencionó a Efecto Cocuyo la falta de convocatoria de directorios por parte de Amoroso.

“Yo no sé, ustedes son los que tienen que dar respuesta, los periodistas, no yo, ustedes me han acompañado en toda la gestión del CNE, ¿ usted lo ha visto? Esa es la respuesta, nosotros no somos vagos, somos gente trabajadora, día y noche, ayer salimos de ahí a las 2 de la mañana”, expresó Amoroso citado por Unión Radio.

El presidente del CNE subrayó que los medios de comunicación tienen acceso a las actividades del ente comicial y que tienen la capacidad de contrarrestar cualquier desinformación que pueda surgir con el objetivo de desestabilizar a Venezuela.

Amoroso reafirmó que el 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones, a pesar de las sanciones y bloqueos existentes. Destacó que el pueblo tendrá la oportunidad de expresar su voluntad de forma contundente.

Por su parte, Delpino señaló en una entrevista que “Elvis Amoroso toma decisiones sin convocar a sesión desde marzo. El CNE es un cuerpo colegiado y yo tengo derecho a votar, salvar mi voto y razonarlo, y a hacer valer el derecho de todos los candidatos”.