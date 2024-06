Familiares de Jeancarlos Rivas exigen su liberación inmediata 

El joven Jeancarlos Rivas, miembro activo del partido Voluntad Popular, fue arrestado el viernes 14 de junio en el estado Vargas, manteniendo a sus familiares en la incertidumbre sobre su paradero hasta el sábado 15. Tras una exhaustiva búsqueda en distintas sedes de seguridad, confirmaron que Rivas había sido trasladado al Palacio de Justicia para comparecer ante los tribunales.

La familia de Jeancarlos Rivas recibió la confirmación en la sede del Sebin de El Helicoide, donde acudieron acompañados del abogado Eduardo Torres, quien planea asumir su defensa.

🚨 URGENTE: En la sede del Helicoide abogados y familiares de Jeancarlos Rivas han recibido confirmación de su ilegal detención por parte de la dictadura. Jeancarlos es un joven de 19 años que trabaja por un cambio pacífico a través del voto. Nos unimos al llamado de sus… pic.twitter.com/Jheac8UzvO — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) June 15, 2024

Keyla López, madre de Jeancarlos Rivas, demandó la liberación de su hijo y enfatizó que no existen motivos para su detención. “Mi hijo es inocente, un joven de 19 años, estudiante de comunicación social. Solo pido que tenga el derecho de defenderse”, expresó López junto al abogado Eduardo Torres.

Jeancarlos Rivas, un joven de 19 años detenido en La Guaira

El viernes 15 de junio, alrededor de las 4:30 de la tarde, Jeancarlos Rivas fue interceptado por agentes de la Policía de La Guaira mientras viajaba en una camioneta blanca. En un vídeo se observa cómo uno de los oficiales apunta a una persona que acompañaba a Rivas y, segundos después, sacan al joven de 19 años de la parte trasera del vehículo.

🚨 ALERTA: Este es el momento en el que funcionarios de la Policía Regional de La Guaira secuestran a Jeancarlos Rivas, responsable juvenil de Voluntad Popular en Maiquetía. En el video se aprecia que el funcionario a cargo del procedimiento se apellida Herrera. La familia de… pic.twitter.com/sAhjVChyQ0 — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) June 15, 2024

Otro oficial trasladó a Rivas a pie y lo subió a una moto conducida por un tercer policía de La Guaira. Esta secuencia fue captada en varios vídeos por residentes del lugar donde se efectuó la detención del militante de Voluntad Popular.

Jeancarlos Rivas, responsable juvenil del partido en Maiquetía, permaneció desaparecido durante casi 24 horas antes de recibir confirmación de que sería presentado en el Palacio de Justicia.

La madre de Rivas explicó en un vídeo que, aunque su hijo estaba en el lugar, aún no había sido presentado porque no figuraba en la lista de presentaciones para el sábado. Además, mencionó que ni ella ni el abogado Eduardo Torres podían ingresar para verificar el estado de su hijo.

“Me dijeron que mi hijo está ahí. Pero no podemos entrar porque es fin de semana. Revisamos la lista y no está. No podemos hacer nada más que esperar más información”, señaló Keyla López desde el Palacio de Justicia.

Jeancarlos Rivas es una de las tres personas detenidas entre el viernes 14 y el sábado 15 de junio, junto con Luis López de Voluntad Popular y Juan Iriarte, coordinador regional de Vente Venezuela en Vargas.

