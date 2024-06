Cabello presenta 1x10x7 en el Zulia y critica a Rosales y a empresarios

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, presentó en el estado Zulia la nueva estrategia del 1x10x7 electoral, diseñado con el propósito de lograr la mayor cantidad de votos para la reelección del gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio.

El también diputado de la Asamblea Nacional de 2020 explicó a la militancia zuliana de qué se tratan las siete fuerzas que componen el 1x10x7, a saber: Psuv, CLAP, Soberanía y Combatientes por la Paz, Gran Polo Patriótico, Consejos Comunales, Comunas y Movimientos Sociales, movimiento indígena y bases de misiones en todo el país, 387 de ellas en el Zulia. Reiteró llamados a que los electores registrados en las listas sean reales y que se puedan contar con su voto.

“Si tiene tres (electores) lleve a esos tres, no se vaya a poner a anotar 20 que no vayan”, advirtió desde Maracaibo.

Asimismo, pidió de nuevo que el 1×10 se convierta luego en una maquinaria social para atender las necesidades e insistió en que la oposición está dividida y que se prepara para “cantar fraude” en los venideros comicios.

“No nos dejemos amenazar ni amedrentar por nadie ni caigamos en triunfalismos. La oposición se cae a golpes entre ellos. ¿Aquí en el Zulia hay comando de campaña de la oposición? ¿Hay un comando en Venezuela?”, preguntó a lo que la militancia roja respondió con un no.

“Gobernantes de papel”

Tampoco desaprovechó la ocasión para hacer alusión a la gestión del gobernador del Zulia, Manuel Rosales y de alcaldes opositores. Llamó a los empresarios a analizar con qué tipo de gobierno les va mejor, si con uno que haya pedido sanciones o con el de Maduro, del que aseguró “controló” la inflación y “logró” anclar la tasa cambiaria y “ayuda” al empresariado a “recuperarse”.

“Gobernantes de papel, que no existen y cuando hay elecciones se vuelven a presentar. ¿Cuándo hay que reparar un puente, quién lo hace? ¿Cuando la cosa se puso fea con el COVID quien salió a vacunar? Ellos estaban pidiendo sanciones. Hay unos que te dicen yo voto por Rosales pero no le pido nada, así la vida es un jamón (…) ¿Cuántas empresas quebraron en el Zulia con las sanciones? Es muy fácil montar una empresa si el Estado te da la plata, si me hubieran dado la plata de Lorenzo Mendoza hubiera montado diez Polar, pero aquí, no en Colombia, un sistema bancario como Escotet, pero aquí no en España”, fustigó.

Instó además a la militancia organizada en la entidad a que municipios donde haya problemas y gobierne la oposición, el Psuv “le caiga en cayapa” y “fortalezca” el poder popular para que sea el pueblo el que “mande” en dichas localidades.

“Es triste tener un alcalde opositor, no se cuenta con ese señor para nada (…) Maduro está muy pendiente del Zulia”, aseguró.

Vale recordar que, en marzo de este año, Maduro designó a Cabello como “jefe supremo” del estado Zulia, para hacer trabajo político y como enlace con las obras gubernamentales en la entidad, en llave con el también nombrado presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana, Néstor Reverol, quien lo acompañó en el acto político.