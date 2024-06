El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, realizó una visita a Barlovento, estado Miranda, para inaugurar un campo de fútbol, una plaza y anunciar la apertura del centro de investigación científica del cacao.

En un evento lleno de tambores y acompañado por su jefe de campaña, Jorge Rodríguez, Maduro también respondió a las declaraciones del embajador del gobierno de Joe Biden en Colombia y jefe de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, Francisco Palmieri. Este último había expresado su esperanza en una participación masiva de los venezolanos en las elecciones presidenciales y criticó las detenciones de activistas de Vente Venezuela, la organización liderada por María Corina Machado.

Ante esto, Maduro afirmó: “Palmieri habla como si los gringos fueran dueños de Venezuela. Señor Palmieri, Estados Unidos, si quieren petróleo de Venezuela, deben pagarlo al precio del mercado. El petróleo es de Venezuela, no de los gringos. ¡Yankis, go home! ¿Quieren diálogo? Yo quiero diálogo. ¿No quieren diálogo? No me importa. Lo que me importa es la lucha, la dignidad y el futuro del pueblo de Venezuela”, declaró frente a sus seguidores.

“Canales abiertos”

En una entrevista publicada en El Nacional, Palmieri mencionó que los canales de comunicación con el gobierno de Maduro están abiertos, a pesar de que el proceso se pausó en los meses de mayo y junio. “La mejor manera de resolver problemas y conflictos es a través de hablar y de entendernos. Debemos mantener los canales abiertos con Maduro y sus equipos”, expresó.

Maduro instó a la militancia del partido de gobierno (Psuv) en Barlovento a realizar una labor de convencimiento casa por casa para asegurar votos en las elecciones del 28 de julio, como parte de la estrategia del 1×10. Además, les indicó que si alguien manifestaba su intención de votar por la oposición, debían hacerle una serie de interrogantes.

De Barlovento, Maduro se trasladó a Guatire, donde desde una tarima prometió crecimiento económico y prosperidad para el país en un breve discurso.