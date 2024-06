Las razones de Enrique Márquez para no firmar el acuerdo de resultados del CNE

En una rueda de prensa realizada este viernes, 21 de junio, el candidato presidencial del partido Centrados, Enrique Márquez, hizo hincapié en que no recibía órdenes ni del gobierno de Nicolás Maduro ni del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto al explicar los motivos detrás de su decisión de no firmar el acuerdo de respeto a los resultados de las elecciones programadas para el 28 de julio.

Según Márquez, el acuerdo presentado por el CNE fue considerado unilateral, inútil, absolutamente incompleto y desconectado de la realidad. El candidato señaló que habrían estado dispuestos a firmar si hubieran tenido la oportunidad de discutir el contenido, rechazando cualquier imposición proveniente de Miraflores.

Entre los candidatos que sí acudieron a la convocatoria del ente comicial y firmaron el documento se encuentran Nicolás Maduro, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martínez, Claudio Fermín, José Brito, Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri y Javier Bertucci. El acuerdo establece el compromiso de aceptar que el CNE garantice las condiciones electorales, así como el rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y a la violencia durante la campaña electoral, entre otros términos.

Márquez enfatizó que su movimiento es netamente opositor al gobierno de Maduro y que están abiertos al diálogo, pero mantienen sus propias posturas políticas. Además, reiteró sus denuncias sobre los intentos de Miraflores de desviar a la oposición del camino electoral, advirtiendo sobre las amenazas que pesan sobre el proceso electoral.

El exdiputado a la Asamblea Nacional y exvicepresidente del CNE subrayó que el acuerdo propuesto por el CNE no es una iniciativa original de Elvis Amoroso, sino una propuesta directa de Maduro. Márquez indicó que estaban dispuestos a firmar un documento resultado de un debate, pero no a aceptar una imposición por parte del Poder Electoral.

Finalmente, Márquez calificó el acuerdo como no legal, al no estar contemplado en la Constitución vigente de Venezuela. Criticó la falta de voluntad política en el proceso y cuestionó a Amoroso por relacionar su candidatura con conspiraciones, afirmando que son ellos, desde Miraflores, quienes intentan sabotear la ruta electoral. En ese sentido, aseguró que no dejarán pasar la oportunidad de defender la democracia y que Maduro está derrotado.