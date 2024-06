Amoroso sobre el simulacro electoral: Puede votar donde usted quiera, recuerde que esto es un ensayo

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, instó a los ciudadanos venezolanos a participar en el simulacro de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo este domingo 30 de junio en un total de 1,174 centros habilitados y con 3,006 mesas dispuestas a nivel nacional.

Amoroso recordó que en esta jornada los venezolanos pueden ejercer su voto en el centro de su preferencia, siendo el único requisito la presentación de la cédula de identidad, incluso si está vencida.

Enfatizó que este evento no constituye la elección oficial y que no todos los centros de votación estarán habilitados. Es solo un simulacro para que los ciudadanos se familiaricen con el proceso electoral. El horario de inicio será a las 8:00 a.m.

También informó sobre la distribución de las mesas en diferentes regiones del país, con un total de 21,392,464 electores habilitados para participar en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de 2024.

Además, invitó a organizaciones internacionales como el Centro Carter y la Organización de Naciones Unidas (ONU) a ser observadores en el simulacro y a presenciar el proceso electoral. Destacó la importancia del respeto a las leyes electorales vigentes en el país.

Amoroso reiteró que los comicios presidenciales se llevarán a cabo en tan solo 29 días y que todos los candidatos deben respetar la Constitución. Afirmó que las elecciones se realizarán el 28 de julio, independientemente de la opinión de los involucrados.