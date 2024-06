Así se desarrolló el simulacro electoral en el Zulia

Este domingo 30 de junio, a las 8:00 a.m., dio inicio en el estado Zulia el simulacro electoral en preparación para las Elecciones Presidenciales 2024, programadas para el 28 de julio.

En el occidente de Venezuela, en la región limítrofe con Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 94 centros de votación, de los cuales 18 se encontraban en Maracaibo, la capital zuliana y la ciudad con el mayor número de votantes en el país.

Efecto Cocuyo llevó a cabo un recorrido por algunos de estos lugares de ensayo electoral en la ciudad, donde se observaron largas filas de personas que acudieron para familiarizarse con el proceso de votación de las próximas elecciones.

Normalidad desde temprano

En el oeste de Maracaibo, la Escuela Básica Nacional Rafael Escandela recibió entre 400 y 600 personas, según reportes de los propios ciudadanos presentes en el centro, que contaba con dos mesas habilitadas desde las 8:00 a.m.

Por otro lado, en la Escuela Básica Nacional Maestro Tomás Rafael Jiménez, también en el oeste de Maracaibo, se observó cómo personas identificadas como jefes de calle movilizaban a ciudadanos en camionetas, utilizando el mecanismo electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). En este centro, se habilitaron tres mesas para el ensayo de votación.

En la Unidad Educativa Nacional Fe y Alegría La Chinita, la afluencia fue mayor: al mediodía, aproximadamente mil personas se encontraban en fila, según testimonios de ciudadanos y funcionarios del Plan República presentes en la institución. Aseguraron que el simulacro se desarrolló con normalidad, sin interrupciones en el tráfico, cortes de energía eléctrica ni reportes de problemas en el centro.

Sin embargo, a las 3:00 p.m. se reportó la presencia de un “punto rojo” dentro de la escuela Jesús Enrique Losada, en la parroquia Cristo de Aranza, donde trabajadores públicos y adultos mayores esperaban su turno lentamente, según la información proporcionada por el periodista local Jhorman Cruz.

Presencia de jóvenes en las colas

En la Unidad Educativa Estadal Octavio Hernández, ubicada en la parroquia Santa Lucía de Maracaibo, también se observó una mayor afluencia de personas, especialmente jóvenes de entre 20 y 35 años de edad.

“Me di cuenta de que la pantalla es muy sensible y a cualquier mínimo toque te selecciona un candidato. También aprendí a cómo retroceder si me equivoco y que solo tenemos tres minutos para votar o si no, se apaga la máquina”, comentó Luisa Díaz, estudiante de Ciencias Políticas y coordinadora regional de la organización Voto Joven en Zulia para Efecto Cocuyo.

Díaz, de 20 años, participó en el simulacro electoral para familiarizarse con el sistema de votación venezolano y así emitir su voto por primera vez en las Elecciones Presidenciales 2024.

El CNE extendió el proceso hasta las 7:00 p.m. o hasta que permanezcan electores en las 3.006 mesas de votación y los 1.174 centros habilitados en todo el país.