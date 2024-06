Estos son los centros de votación para el simulacro electoral

Un total de 1.174 centros de votación en los 23 estados de Venezuela y Caracas funcionarán este domingo, 30 de junio, en el simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral podrán participar en cualquier colegio habilitado, ya que este simulacro se activa para permitir a aquellos que no están familiarizados con el sistema de votación practicar, y también para refrescar los pasos para sufragar, además de permitir a los partidos políticos verificar su maquinaria.

Durante toda la semana, el chavismo ha invitado a sus seguidores a participar en esta jornada, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática aseguró el sábado 29 de junio que solo tendrán una “participación de carácter técnico”, pero animaron a los simpatizantes del candidato, Edmundo González Urrutia, a unirse al simulacro si así lo desean.

Cantidad de centros y ubicación por estado

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó que habrá 1.174 centros habilitados con un total de 3.006 mesas distribuidas en todo el país.

“Esto no es una elección y no todos los centros están habilitados. Este es solo un simulacro. Puede votar donde usted quiera, recuerde que esto es un ensayo (…) Tal vez su centro de votación sea el mismo del simulacro, pero si no es así puede votar en el de al lado”, explicó en una transmisión televisiva.

En cuanto a las mesas habilitadas, se detalló que habrá 228 en Distrito Capital, 173 en Anzoátegui, 62 en Apure, 180 en Aragua, 98 en Barinas, 114 en Bolívar, 62 en Cojedes, 138 en Falcón, 126 en Guárico, 102 en Lara, 149 en Mérida y 86 en Monagas.

Además, se habilitarán 78 mesas en Nueva Esparta, 113 en Portuguesa, 112 en Sucre, 189 en Táchira, 131 en Trujillo, 90 en Yaracuy, 231 en Zulia, 21 en Amazonas, 222 en Delta Amacuro y 81 en La Guaira.

Consulte en esta lista los centros de votación que estarán habilitados para el simulacro: