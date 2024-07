Maduro dice que el próximo miércoles reinicia diálogo directo con EEUU

El presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno reiniciará las conversaciones con los Estados Unidos el próximo miércoles, según informó durante su programa semanal Con Maduro+, emitido el lunes 1 de julio.

“Quiero superar este conflicto brutal y estéril con ellos. He recibido la propuesta de reanudar el diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos durante dos meses consecutivos. He decidido que el próximo miércoles se retomen las conversaciones para cumplir con los acuerdos de Qatar, que sean públicas y transparentes”, expresó Maduro.

El líder chavista aceptó la propuesta de la administración Biden y designó a Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y gobernador del estado Miranda, respectivamente, como miembros de la delegación venezolana.

Maduro también destacó su interés por el diálogo, las conversaciones y el cambio, siempre respetando la soberanía de Venezuela.

De la negativa al diálogo a una nueva ronda de conversaciones

El mandatario aseguró que en Estados Unidos saben quién ganará las elecciones, lo que motivó a Washington a retomar el diálogo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la ubicación o los representantes de la administración Biden que liderarán las conversaciones.

El pasado 19 de junio, durante un discurso en Barlovento, estado Miranda, Maduro respondió a Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia y jefe de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, quien instó a los venezolanos a participar en las elecciones presidenciales y criticó las detenciones de activistas de Vente Venezuela.

“Palmieri habla como si los estadounidenses fueran dueños de Venezuela. Señor Palmieri, si quieren petróleo de Venezuela, deben pagarlo al precio del mercado. El petróleo es de Venezuela, no de los gringos. ¡Yanquis, váyanse a casa! ¿Quieren diálogo? Yo quiero diálogo. ¿No quieren diálogo? No me importa. Lo que me importa es la lucha, la dignidad y el futuro del pueblo venezolano”, exclamó Maduro ante sus seguidores.

Maduro destaca la magnitud del simulacro electoral

El candidato a la reelección en Venezuela afirmó que el simulacro electoral del domingo 30 de junio fue el más grande, exigente y completo en la historia del país.

“Ha sido el simulacro electoral más grande, exigente y completo en la historia. Es un presagio de lo que sucederá en Venezuela antes, durante y después del 28 de julio. En Venezuela debe reinar la paz”, declaró Maduro sobre el evento.

Maduro elogió el sistema electoral venezolano y criticó a países como Estados Unidos por sus procesos electorales.