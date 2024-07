Es hora de volver a casa

La líder de la oposición, María Corina Machado, transmitió un mensaje a los jóvenes del país y a los migrantes desde la Universidad Central de Venezuela (UCV) el jueves 11 de julio, a solo tres días de acompañar al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, en dicha casa de estudios.

“Muchachos llegó la hora de volver a casa”, expresó la ganadora de las primarias opositoras de octubre de 2023 en uno de los pasillos de la UCV.

Instó a los jóvenes a participar en un encuentro programado para el domingo 14 de julio con estudiantes universitarios, justo dos semanas antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Ustedes (jóvenes) han sido el alma de esta campaña. Me los he encontrado en todos los rincones, en todos los pueblos de Venezuela, aquellos que no se quieren ir y, por supuesto, a los que queremos que regresen a Venezuela”, añadió Machado en un video compartido en sus redes sociales.

La actividad con los estudiantes comenzará a las 10:00 de la mañana. La Federación de Centros Universitarios de la UCV expresó su respaldo a González Urrutia como el candidato de la unidad para enfrentar a Nicolás Maduro, actual mandatario y aspirante a una segunda reelección y un tercer período en Miraflores.

Machado insta a Maduro a una transición ordenada

En Anzoátegui, el segundo estado que visitó con el candidato presidencial desde el inicio formal de la campaña electoral, Machado instó a Maduro a garantizar una transición ordenada en el país, segura de que el diplomático de carrera será el ganador el 28 de julio.

“Estamos entrando en un proceso delicado de transición y, por el propio bien del señor Nicolás Maduro y el resto de su estructura, espero que acepte un proceso de negociación que nos permita una transición ordenada y sostenible”, afirmó la coordinadora de Vente Venezuela ante cientos de seguidores en la región oriental del país.

Sin embargo, el gobierno ha denunciado supuestos nuevos planes de “desestabilización” por parte de sus adversarios, a quienes califica de “extrema derecha”. La Fiscalía inició una investigación a raíz de una denuncia en redes sociales de un grupo paramilitar colombiano que se autodenomina “Autodefensas Conquistadores de la Sierra”, quienes afirmaron que sectores de la oposición venezolana los contactaron para atacar infraestructura eléctrica en el país e intentar interferir en los comicios presidenciales.