Politólogo Jesús Castellanos evalúa todo sobre el voto de cara a las elecciones presidenciales #ConLaLuz

En la recta final hacia las elecciones presidenciales, la población busca información detallada sobre el proceso electoral para llegar al 28 de julio sin dudas. El politólogo y experto en temas electorales, Jesús Castellanos, abordó las principales dudas sobre el proceso electoral en una nueva edición de #ConLaLuz.

El programa del pasado domingo 14 de julio se enfocó en responder interrogantes y despejar mitos y dudas relacionadas con el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los posibles escenarios antes y después de los comicios presidenciales.

Según Castellanos, la clave fundamental es prepararse adecuadamente para el 28 de julio en diferentes aspectos. “No solo físicamente, sino también psicológica y emocionalmente, ya que los regímenes autoritarios utilizan elementos psicológicos. Debemos tener claro cuál es el objetivo. Hasta ahora ha sido así y espero que no cambie”, comentó el experto entrevistado por Luz Mely Reyes, periodista y directora de Efecto Cocuyo.

La importancia de la organización de cara a las elecciones presidenciales

En la edición de Con La Luz del domingo 14 de julio también se resaltó la importancia de los testigos el día de las elecciones y cómo pueden influir de manera significativa en el triunfo de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. “El chavismo utilizará todos los mecanismos para movilizar a las personas ese día. Por eso es crucial el papel de los testigos”, mencionó Castellanos. El experto venezolano destacó que si los datos proporcionados por la oposición venezolana sobre el registro de testigos son verídicos, serían históricamente altos.

Otro tema abordado fue el voto de los venezolanos en el exterior, donde apenas 69.000 personas podrán participar desde los países donde residen, un número muy bajo comparado con los más de 7 millones de migrantes venezolanos en el mundo. “Cada voto cuenta. Es de suma importancia promover el voto en cada venezolano. Además, los actores internacionales deben comprender la relevancia de esta elección”, agregó Castellanos sobre la importancia del voto en el extranjero.

Los escenarios de cara a las elecciones presidenciales

Según el politólogo venezolano, hay una facción dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que también desea la salida de Nicolás Maduro del poder y que podría ser crucial en el cambio político en el país. “Hay una generación dentro del Psuv que comprende la necesidad de cambio”, explicó el experto en temas electorales.

No obstante, Castellanos advirtió sobre las amenazas que se ciernen sobre el proceso electoral y la candidatura de Edmundo González Urrutia. “Creo que la inhabilitación de la tarjeta de la MUD tiene una posibilidad importante de ocurrir, pero eso también depende de los cálculos que realice el gobierno de Maduro”, señaló el politólogo.

En referencia a un posible desconocimiento de resultados por parte del gobierno de Nicolás Maduro, Castellanos mencionó: “Hay una amenaza que no hemos mencionado: el reconocimiento de resultados. En un régimen autoritario, cualquier escenario es posible”. A pesar de estos escenarios, recordó que el voto electrónico está protegido y que el CNE no puede alterar los resultados. “Lo habrían hecho en 2015, en 2007 y también en Barinas, pero no ocurrió”, rememoró el politólogo en el programa Con La Luz.