Cabello a militancia para el 28-J: Vaya, vote, se queda y los de Caracas y Miranda a proteger Miraflores

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha asegurado que el gobierno, con el respaldo de la tolda roja, se mantendrá firme para evitar cualquier acto de violencia durante las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Cabello confía en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamará a Nicolás Maduro como ganador de la contienda, y la violencia que buscan evitar será aquella generada por la oposición para desconocer los resultados electorales.

En una rueda de prensa desde La Guaira, Cabello afirmó: “Habrá paz en este país, no habrá violencia, no habrá guarimbas. Actuaremos de inmediato para que esos grupos no tengan más opción que reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Protegeremos los centros de votación, las calles y comunidades para mantener la paz.”

El también diputado comparó el posible desconocimiento de los resultados electorales por parte de la oposición con incidentes pasados en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y las supuestas amenazas a alcaldes que apoyan a Maduro, considerándolo un acto de irrespeto a las instituciones.

Llamado a frenar el “fascismo”

Cabello hizo un llamado a crear un frente antifascista en Venezuela para detener cualquier intento de violencia por parte de la oposición. Destacó la importancia de sumar a todos los venezolanos que buscan la paz y la estabilidad del país en medio de la polarización política.

El dirigente del Psuv subrayó la presencia del partido en miles de comunidades a nivel nacional y su compromiso con la victoria electoral el 28 de julio. Además, anunció que el 1×10 electoral se convertirá en un programa social, cultural y deportivo para acompañar al pueblo venezolano.

En cuanto a la campaña electoral, Cabello informó que el Psuv intensificará sus actividades en los puntos rojos de cada comunidad para promover el voto por Maduro, a pesar de las críticas de la oposición hacia estos puntos electorales.

“Títere y mamarracho”

Cabello criticó a la oposición por interpretar erróneamente los comentarios de Maduro y calificar al embajador opositor, Edmundo González, como un “viejo decrépito”. Luego, lo tildó de “mamarracho y débil” por su supuesta complicidad con planes violentos contra el país.

Negociaciones con EE. UU

Ante las recientes negociaciones con Estados Unidos, Cabello afirmó que el gobierno de Joe Biden dialoga con Maduro porque confían en su victoria electoral. Destacó la importancia de las elecciones en Venezuela como referente para los pueblos libres del mundo que no se someten al imperialismo.

Por último, rechazó el reciente atentado contra el expresidente Donald Trump y criticó la actuación del servicio secreto en su protección como “tardía e ineficiente”.