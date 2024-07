El país seguirá en buenas manos

El exdiputado opositor Carlos Prosperi afirmó el martes que, en caso de que Nicolás Maduro sea reelegido el próximo 28 de julio, Venezuela seguirá en buenas manos debido a la excelente recuperación económica que, según él, se está experimentando en el país.

Prosperi mencionó que no es solo su opinión, sino que también lo respalda el FMI. Aseguró que aquellos que no reconocen esta realidad no están conectados con la situación actual en Venezuela. Estas declaraciones las hizo durante una reunión que sostuvo con Maduro en Miraflores el 16 de julio, en la que también estuvieron presentes varios alcaldes y dirigentes que se identificaron como “oposición independiente” en las últimas semanas.

Algunos de los alcaldes que participaron en la reunión fueron Adrián Azuaje de Obispos (Barinas), Eduardo Negrette de La Tendida (Táchira), Jesús Méndez de Píritu (Anzoátegui), Juan Carlos Zamora de Tinaco (Cojedes), Sulme Ávila de San Juan de los Morros, Luis Pinto de El Socorro (Guárico) y Daniel Coronel, exjefe de campaña de la Juventud Carabobo en las elecciones regionales del 2017.

Estos líderes fueron presentados como miembros del “Frente Nacional por la Paz”, una iniciativa dirigida desde Miraflores. Durante el encuentro, Maduro expresó su deseo de que este tipo de reuniones se repitan con mayor frecuencia en el futuro, con el objetivo de promover la convergencia en propuestas comunes y destacar la posibilidad de alcanzar acuerdos a pesar de las diferencias.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, también se pronunció al respecto, señalando que la reunión entre Maduro y líderes de la oposición independiente demuestra que, a pesar de las discrepancias, es posible avanzar en consensos y construir propuestas en pro de la paz.