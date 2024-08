Presidente de México habló sobre violencia en Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado que su postura ante la crisis política postelectoral en Venezuela ha contribuido a contener la violencia en el país sudamericano.



Presidente de México aseguró que gracias a su postura no ha se “desbordado la violencia en Venezuela”

En su conferencia de prensa matutina conocida como “La Mañanera”, López Obrador mencionó que su posición, en conjunto con Brasil y Colombia, ha sido clave para evitar un recrudecimiento de la violencia en Venezuela.

El mandatario mexicano señaló: “Lo que nosotros sostuvimos con el presidente Lula y con el presidente Petro, que no haya violencia, y ese llamado ha ayudado porque no deja de haber confrontación, pero no está desbordada la violencia”.

Desde que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela otorgó la victoria en las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, se han registrado 25 muertes en manifestaciones y 2,400 detenciones, además de un aumento en la represión y persecución política.

Ante este panorama, López Obrador aclaró que su postura no niega la existencia de violencia en Venezuela, sino que busca evitar una escalada de conflictos dada la complejidad de intereses involucrados.

Espera de resultados electorales

El presidente mexicano enfatizó que su país espera la publicación de los resultados oficiales y confía en las decisiones de los órganos electorales. A pesar de ello, el CNE ha proclamado a Maduro como ganador sin haber completado los procesos de auditoría establecidos por la ley.

López Obrador también señaló que no se han presentado resultados definitivos por ninguna de las partes en conflicto, aunque tanto el chavismo como la oposición han compartido sus cifras, con diferencias en el respaldo legal de las mismas.

México se retira de la mediación diplomática en Venezuela

Recientemente, López Obrador anunció la suspensión temporal de las gestiones diplomáticas que llevaba a cabo con Brasil y Colombia para resolver la crisis política en Venezuela. Esta decisión se basa en la espera de una resolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Ante la pregunta de una periodista sobre el tema de Venezuela durante una conferencia, el presidente mexicano fue claro al afirmar que por el momento no mantendrá más diálogos con Brasil y Colombia sobre este tema, optando por aguardar las decisiones del Tribunal electoral.