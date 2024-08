¿Es viable un gobierno de coalición como lo plantean Lula y Petro? Analistas políticos responden

Los presidentes de Brasil y Colombia, basados en sus experiencias internas, proponen alternativas para abordar el conflicto político en Venezuela, agravado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Una de las propuestas es la repetición de los comicios, mientras que la otra es la formación de un gobierno de coalición hasta enero de 2025, momento en el que el presidente electo debería asumir el cargo.

¿Qué implica un gobierno de coalición?

Según analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo, un gobierno de coalición en la actual coyuntura venezolana no parece viable, ya que requeriría el reconocimiento de los resultados electorales, algo que actualmente no está claro. Además, implicaría el cese de la represión que sostiene el poder político, aspecto que no se vislumbra en el horizonte. Por otro lado, lo más adecuado en esta situación sería un gobierno de transición, un concepto diferente.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló el 15 de agosto que la experiencia del Frente Nacional colombiano podría ser aplicada temporalmente para encontrar una solución definitiva a la crisis en Venezuela. El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos Liberal y Conservador de Colombia que estuvo vigente entre 1958 y 1974 con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla.

Por otro lado, el expresidente Lula Da Silva mencionó la experiencia de su gobierno, que comenzó con un intento de golpe de Estado y logró integrar a diversas fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad.

Según el doctor en Ciencia Política, Daniel Varnagy, una coalición generalmente se forma durante el ejercicio regular de un período de gobierno en sistemas parlamentarios, donde varios partidos políticos con puntos comunes se unen para impulsar decisiones que requieren de fuerza conjunta.

En cuanto a la transición, Varnagy señala que en el caso de Venezuela, esta no parece posible debido a la reelección que busca imponer el gobierno de Nicolás Maduro, que no reconoce la derrota en las elecciones del 28 de julio.

Desafíos de un pacto político

Para el politólogo Christian Rivas, un gobierno de coalición en Venezuela requeriría un pacto político entre diferentes actores, incluyendo la líder de la oposición, María Corina Machado, el partido de gobierno Psuv y representantes del poder político como Diosdado Cabello. Sin embargo, Machado ha dejado claro que solo aceptará negociaciones que conduzcan a una transición política ordenada y en paz, rechazando la repetición de elecciones.

Rivas advierte que el gobierno de Maduro se sostiene en la cúpula militar y recurre a la represión para mantenerse en el poder, lo que dificulta la posibilidad de formar una coalición. A pesar de las propuestas de mediación de Lula y Petro, la afinidad ideológica con Maduro y sus métodos autoritarios hacen difícil la materialización de estas propuestas.

En resumen, las propuestas de gobierno de coalición y repetición de elecciones en Venezuela enfrentan desafíos significativos debido a la falta de reconocimiento de los resultados electorales, la represión del gobierno y la resistencia de Maduro a ceder el poder. La situación política en el país sigue siendo compleja y la oposición liderada por María Corina Machado se mantiene firme en su exigencia de una transición política ordenada.

Por su parte, Lula Da Silva ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela, calificando al régimen como autoritario y generando controversia entre los actores políticos del país.