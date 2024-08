Enrique Márquez solicita recusación de la presidenta de la Sala Electoral del TSJ por lazos con el Psuv

El excandidato presidencial Enrique Márquez se presentó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para presentar una acción legal con el objetivo de apartar a la presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, del proceso de peritaje que se está llevando a cabo sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Márquez argumentó que Rodríguez tiene vínculos directos con el partido de gobierno, lo que podría afectar su imparcialidad en el proceso.

Márquez presentó la acción el martes 20 de agosto y declaró que, aunque su solicitud fue recibida, no se le entregó un documento de confirmación. Sin embargo, el político zuliano fue claro al explicar las razones detrás de su petición de recusación de la presidenta de la Sala Electoral, quien también ocupa el cargo de magistrada presidenta del TSJ en la actualidad.

“Una jueza no puede impartir justicia si no es imparcial”, afirmó Márquez sobre Caryslia Beatriz Rodríguez, quien ha tenido roles políticos previos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y que ha sido señalada por el excandidato como no idónea para dictaminar los resultados del peritaje electoral debido a sus conexiones políticas.

En sus declaraciones en las afueras del TSJ, Enrique Márquez cuestionó la transparencia y la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso electoral, expresando su preocupación por la falta de comunicación con el pueblo y la opacidad en las acciones de los rectores electorales. Asimismo, se preguntó por qué no se permitía la presencia de testigos y expertos de los partidos políticos en el peritaje electoral.

El excandidato también denunció una serie de irregularidades supuestamente cometidas por el CNE y el TSJ luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones presidenciales. Márquez hizo hincapié en la falta de acceso al expediente y la falta de claridad sobre el procedimiento de peritaje llevado a cabo por el TSJ.

“La elección del 28 de julio debería haber sido un proceso para unir a los venezolanos, no para dividirnos más. Sin embargo, el proceso en la Sala Electoral está generando más dudas e inconformidades en el pueblo”, concluyó Enrique Márquez.