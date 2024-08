TSJ declara inadmisible recusación de Enrique Márquez contra magistrada Caryslia Rodríguez

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado como “inadmisible” la recusación presentada por el excandidato presidencial Enrique Márquez el pasado 20 de agosto en contra de la magistrada y presidenta del alto tribunal, Caryslia Beatriz Rodríguez.

Con la ponencia de la magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta de la Sala Electoral, se ha calificado como “extemporánea” la recusación presentada por el político en contra de Rodríguez debido a sus vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual ha sido concejal por Caracas y alcaldesa encargada de la capital del país.

En el resumen de la sentencia AVP-001 y expediente número 2024-000034 se establece lo siguiente: “Se ha declarado INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEA la recusación presentada el 20 de agosto de 2024 por el ciudadano Enrique Márquez, ex candidato a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, postulado por el partido político Centrados en la Gente para el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Así se decide”.

Márquez presentó la recusación el martes pasado y expresó afuera del TSJ que “una jueza no puede impartir justicia si no es imparcial”, refiriéndose a la relación política de la presidenta del TSJ y de la Sala Electoral con el partido de gobierno.

“Hemos presentado todas las pruebas que demuestran cómo la señora presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado sus vínculos políticos”, afirmó el político opositor y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A pesar de esto, dos días más tarde, la Sala Electoral emitió una sentencia respaldando los resultados del CNE y sus dos boletines sobre las elecciones presidenciales, en los que se declaró a Nicolás Maduro como ganador.

La crítica de Perkins Rocha a la decisión del TSJ

El abogado, vocero y asesor jurídico del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, cuestionó la inadmisibilidad de la recusación en su cuenta de la red social X.

“Improcedente e insólito: el TSJ hace minutos, publica un extracto en su página web oficial en el que rechaza por extemporánea la recusación presentada por Enrique Márquez en contra de la ‘presidenta’ de la Sala Electoral”, escribió el 24 de agosto.

Improcedente e Insólito: el TSJ hace minutos, publica un extracto en su página web oficial en el que rechaza por extemporánea la recusación presentada por Enrique Márquez en contra de la “presidenta” de la Sala Electoral… pic.twitter.com/gpcMm6FVxY

Además, agregó que se debería haber resuelto ese recurso antes de que la Sala Electoral se pronunciara sobre su peritaje técnico al material entregado por el CNE a esta instancia.

“Improcedente porque esto debería haberse resuelto de inmediato a su alegación y de manera perentoria al fallo, incluso como punto previo del mismo, tal como lo establece la normativa procesal y la jurisprudencia del TSJ”, resaltó.

Márquez seguirá adelante en la Sala Constitucional

Márquez también anunció el viernes que llevará al TSJ un recurso de interpretación sobre la sentencia de la Sala Electoral a favor de los resultados de las elecciones presidenciales.

“La sentencia de la Sala Electoral está siendo cuestionada, no es creíble. El pueblo puede acatar, pero no es creíble. Estamos como Santo Tomás: Ver para creer. ¿Podemos acatar sin creer, sin ver? ¿Cuáles son los resultados presentados por el CNE? (…) Decir que la sentencia es de obligatorio acatamiento es un chantaje. ¿Si no se acata se va preso? ¿Y si no creo en esa sentencia?”, cuestionó.

Manifestó que continuará por la vía institucional hasta agotar todos los recursos en las diferentes instancias como el TSJ y la Fiscalía.