Oposición y chavismo se movilizan a un mes de las presidenciales

Este miércoles, opositores venezolanos se movilizarán en Caracas y otras ciudades del país para manifestar su rechazo al fallo judicial que validó la controvertida victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mientras tanto, los chavistas saldrán a las calles para celebrar el triunfo del mandatario proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hace un mes.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, ha convocado a sus seguidores a protestar en las calles para recordar un mes de las elecciones en las que aseguran que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos. “Los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Este 28 de agosto, en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano, ratificamos que acta mata sentencia”, expresó la PUD al anunciar la convocatoria de la protesta.

Por otro lado, el chavismo responde al llamado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para celebrar en las calles la reelección de Maduro, un triunfo que ha sido cuestionado por la comunidad internacional. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien fue designado como ministro de Interior y Justicia, explicó que la marcha servirá para celebrar la “victoria” de Maduro y prepararse para lo que está por venir.

El pasado 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por la chavista Caryslia Rodríguez, validó los resultados anunciados por el CNE que otorgan a Maduro un tercer mandato consecutivo hasta 2031. Esta validación se realizó a solicitud de Maduro, quien introdujo un recurso que nunca se hizo público y por el que fueron convocados los 10 excandidatos, aunque González Urrutia decidió no asistir al considerar que esta verificación no era competencia del Supremo, sino del CNE, que aún no ha publicado los datos desagregados.