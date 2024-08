Con el lema de “acta mata sentencia”, manifestantes acompañaron a María Corina Machado en Caracas

Un grupo de manifestantes se reunió en la avenida Francisco de Miranda, al este de Caracas, un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Convocados por María Corina Machado, expresaron su rechazo a los resultados presentados por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, y a la proclamación de Nicolás Maduro.

Bajo el lema “acta mata sentencia”, cientos de venezolanos se congregaron desde las 11:00 de la mañana en los alrededores del centro comercial Lido, a pesar de las altas temperaturas en la capital. La protesta también sirvió para recordar a los presos políticos y a las víctimas de la represión en Venezuela durante el último mes.

María Corina Machado toma la palabra

María Corina Machado llegó a la manifestación en un camión de carga, acompañada de otros líderes políticos como Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, Andrés Velásquez y Biagio Pilieri, quien fue detenido por las autoridades poco después del evento. Machado, al detenerse frente al centro comercial Lido, ofreció un discurso contundente mientras recibía muestras de apoyo de la multitud, incluidos niños.

“Tenemos una estrategia robusta y está funcionando”, afirmó Machado. “Nos dijeron que no íbamos a unir a Venezuela y levantamos a un país. Nos dijeron que era imposible hacer primarias e hicimos las más arrechas… Nos dijeron que no íbamos a poder demostrar el fraude y demostramos la victoria de Edmundo González al mundo entero. Y ahora dicen que el régimen no va a ceder y lo vamos a hacer ceder, que significa hacer respetar la voluntad del 28 de julio”, agregó.

Finalización de la manifestación

Al concluir el evento, Machado recordó al abogado Perkins Rocha, detenido un día antes, y expresó su esperanza de lograr la liberación de todos los presos políticos. Posteriormente, los manifestantes escoltaron a los líderes políticos hacia un lugar seguro para evitar represalias del gobierno. A pesar de ello, Biagio Pilieri fue detenido por una camioneta que lo siguió hasta lograr su arresto.