Tras un mes de la cuestionada elección presidencial, ¿qué escenario se abre para Venezuela? #ConLaLuz

Transcurrido un mes desde las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, el país continúa inmerso en una profunda crisis. Según la politóloga María Isabel Puerta Riera, el futuro político de Venezuela es incierto, ya que el chavismo se ha aferrado al poder, a pesar de las dudas sobre su victoria en los comicios.

De acuerdo con la presidenta de la Sección de Estudios de Venezuela de LASA (Asociación de Estudios Latinoamericanos), el Gobierno de Nicolás Maduro cometió un error de cálculo el 28 de julio, al no anticipar la posibilidad de una contundente victoria de la oposición. “¿Por qué Maduro aceptó participar en unas elecciones si pensaba que se las iban a robar? Subestimaron a la oposición y el resultado fue una sorpresa basada en lo que reflejaban las encuestas”, expresó Puerta.

La investigadora, autora del libro “Crisis de la democracia: ¿en el umbral de la posdemocracia?”, mencionó durante su participación en el programa “#ConLaLuz” que el gobierno chavista ha renunciado a su legitimidad con el fin de mantener el poder.





Aspectos a considerar

Respecto al papel de la comunidad internacional en esta situación, Puerta Riera señaló que si bien algunos países han reconocido la reelección de Maduro, esta postura podría cambiar con el tiempo. “El verdadero problema no son los países que lo reconocen, sino aquellos que se niegan a validar el fraude. Eso es lo que debemos esperar hasta enero de 2025”, afirmó durante su diálogo con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.

La politóloga agregó que será difícil para Maduro cambiar la percepción internacional, ya que varios gobiernos han analizado los hechos y no tienen dudas sobre el fraude electoral. “Intentar cambiar la narrativa es imposible. Si Maduro asume en enero, sería un gobierno de facto, no un régimen político reconocible, lo que sus aliados no están dispuestos a aceptar”, explicó.

Las actas son determinantes

Puerta subrayó que el gobierno está atrapado en una espiral de inconsistencias, ya que las actas del CNE publicadas por el equipo de Edmundo González y María Corina Machado respaldan las reclamaciones de la oposición. “Maduro no ha presentado actas falsas porque es evidente que las publicadas son las que no quieren mostrar. El problema es que se niegan a reconocer los resultados”, concluyó.

