¿Qué dijo Lula da Silva sobre las presidenciales en Venezuela?

Luiz Inácio Lula da Silva cuestiona resultados de elecciones presidenciales en Venezuela

En medio de un apagón nacional en Venezuela que duró más de 12 horas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió declaraciones controvertidas. En una entrevista para una emisora de radio de su país, Lula expresó su desacuerdo con la adjudicación de la elección presidencial a Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Lula no cuestionó las instituciones venezolanas, pero señaló que el TSJ no era el órgano adecuado para resolver la disputa, insistiendo en que el CNE debía ser el encargado. El presidente brasileño afirmó que Maduro no siguió el proceso establecido y recurrió directamente a la Corte Suprema en lugar de al Consejo Nacional Electoral.

Postura ante la oposición

Lula también rechazó la victoria que la oposición venezolana reclamó, argumentando que no había pruebas suficientes que respaldaran su triunfo. Afirmó que no reconocía ni a Maduro ni a la oposición como ganadores, y demandó pruebas concretas que respaldaran los resultados.

Posición sobre Venezuela

Tras los acontecimientos del 28 de julio, Lula mantuvo su postura y propuso dos posibles soluciones. Exigió que el CNE publicara las actas que respaldaran los resultados anunciados o que se convocaran nuevas elecciones en el país. El presidente brasileño reiteró su compromiso con cuidar de Brasil y dejó en manos de Maduro las consecuencias de sus acciones.