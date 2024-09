Esposa de Perkins Rocha denuncia que el abogado sigue aislado

María Constanza Cipriani, abogada y esposa de Perkins Rocha, ha denunciado públicamente que su pareja continúa aislado en El Helicoide. Esta afirmación fue realizada a través de un tuit publicado el 31 de agosto en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, Cipriani expresó: “Hoy fui al Helicoide a tratar de ver a @perkinsrocha y a llevar artículos personales que asumo debe necesitar. No pude verlo, esto es una violación de sus derechos humanos, para mí sigue estando DESAPARECIDO/AISLADO de su familia y abogado. Hasta que no lo vea y hable con él, no dejaré de denunciarlo”.

Rocha, quien fue detenido arbitrariamente por funcionarios de inteligencia del gobierno, fue presentado con un defensor público ante un tribunal que se trasladó hasta la sede de la policía política en Caracas.

El abogado y coordinador legal del partido Vente Venezuela fue acusado por la Fiscalía de los delitos de Traición a la patria, Terrorismo, Asociación para delinquir, Conspiración e Incitación al odio. Estos cargos le fueron imputados durante una audiencia que se llevó a cabo la madrugada del jueves 29 de agosto en la sede del Sebin en El Helicoide, en Caracas.

Tras casi 48 horas de estar desaparecido, Rocha, uno de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, sigue sin ser visible para sus seres queridos.

Biagio Pilieri también incomunicado

Por otro lado, el exdiputado Biagio Pilieri lleva tres días incomunicado luego de ser detenido el jueves al término de una manifestación convocada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en medio de la crisis poselectoral que atraviesa Venezuela, según informó su partido Convergencia el pasado sábado.

Convergencia emitió un comunicado en el que señala: “Han pasado tres días desde que Pilieri fue detenido y trasladado al Helicoide (…) hasta la fecha, sus familiares y representantes legales no han podido constatar su estado de salud ni las causas que motivaron su detención arbitraria”.

El partido exige la liberación de Pilieri, destacando su compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos. Además, resaltan que querer que se respete la voluntad popular de los venezolanos no constituye un delito.