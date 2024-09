Fiscalía rechaza recibir un escrito en defensa de González Urrutia, denuncia su abogado

El Ministerio Público rechazó este miércoles recibir un documento presentado por la defensa de Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición mayoritaria, que buscaba brindar explicaciones sobre su inasistencia a tres citaciones emitidas como parte de una investigación en su contra, informó su abogado, José Vicente Haro.

En una declaración frente a la Fiscalía en Caracas, el abogado afirmó que el documento no fue aceptado, a pesar de contener explicaciones constitucionales y jurídicas sobre las razones por las cuales González Urrutia no se presentó ante las citaciones, incluyendo el grado de indefensión en el que se encuentra debido a la precalificación de delitos, entre otras causas.

El Ministerio Público acusa al opositor, quien actualmente tiene una orden de captura en su contra, de varios delitos, entre ellos “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación para delinquir”, según las citaciones publicadas en redes sociales por la fiscalía.

Declaraciones del abogado de González Urrutia

Haro explicó que en una boleta de citación no deberían precalificarse delitos, ya que esto corresponde a un tribunal en una etapa avanzada de la investigación, no al Ministerio Público. Además, denunció la violación del derecho a la presunción de inocencia de su cliente y las garantías constitucionales del debido proceso al no indicar el motivo de la citación.

El abogado hizo un llamado a la Fiscalía para que cumpla con la Constitución y no intente judicializar o criminalizar actos de carácter político.

La investigación contra González Urrutia está relacionada con la publicación de una página web en la que la oposición afirma haber cargado el 83,5% de las actas electorales recopiladas por testigos y miembros de mesa durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, como evidencia de fraude.

La oposición ha divulgado estas actas, que el gobierno considera falsas, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador, lo que ha generado críticas de varios países que respaldan la presunta victoria de González Urrutia por un amplio margen.