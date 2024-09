Abogado de Edmundo González Urrutia dice que “no hay condiciones” para que asista al MP

En declaraciones a medios digitales este viernes, el abogado José Vicente Haro descartó la posibilidad de que Edmundo González Urrutia se presente ante el Ministerio Público, argumentando que se le están imputando delitos con los que no tiene ninguna relación y que no se garantiza un debido proceso.

“Si decide comparecer, lo hará acompañado por mí, pero por ahora no está contemplado”, afirmó Haro durante una entrevista con EVTV.

Haro cuestionó la reciente declaración del fiscal general, señalando que en lugar de generar confianza y garantías para González Urrutia, se sumaron más delitos a su cargo.

El abogado destacó que en el caso de González Urrutia, no se respeta lo establecido en la Constitución en su artículo 49, que establece la presunción de inocencia, ya que se le han atribuido más delitos.

Además, Haro confirmó que González Urrutia permanece en territorio venezolano y no tiene planes de exiliarse en otro país.

Por otro lado, expresó su sorpresa ante la revelación de que la conversación entre él y Saab fue grabada, pues asegura que se le había prometido lo contrario.

“Durante el encuentro pregunté si se estaba grabando. Me dijeron que no. Luego descubrí que me estaban tomando fotos sin mi consentimiento, pero lo que realmente me sorprendió fue la confirmación de que la conversación había sido grabada”, agregó Haro.