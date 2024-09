¿El CNE desacató la sentencia de la sala Electoral?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha incumplido una serie de obligaciones legales relacionadas con los comicios del 28 de julio. El último paso del cronograma electoral aprobado por el mismo Poder Electoral también fue pasado por alto.

Para el martes 27 de agosto, el ente comicial estaba obligado legalmente a publicar los resultados de las elecciones presidenciales en la Gaceta Electoral. Este medio, previsto en el artículo 33 de la Ley del Poder Electoral, es utilizado para difundir “los actos y decisiones que deben ser de conocimiento público”. Según el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los resultados debían ser publicados en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela en un plazo de treinta días después de la proclamación de los candidatos electos. Sin embargo, la publicación no se realizó en la fecha indicada.

Narrativa para ganar tiempo

El oficialismo argumentó que no se habían publicado los resultados debido a que el plazo legal no había vencido. Esta posición fue respaldada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien señaló que el CNE no debía apresurarse ni seguir órdenes externas. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su intención de esperar a que se divulgaran las actas antes de reconocer los resultados.

¿Incumplimiento?

La sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia envió un mensaje al CNE exhortándolo a publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral, tal como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. A pesar de esto, el CNE aseguró en un comunicado que cumpliría con lo acordado por la sala Electoral en cuanto a la publicación de resultados. Sin embargo, el ente electoral no solo incumplió lo establecido en la ley, sino que desacató la orden del tribunal al no publicar a tiempo los resultados.

La lista de incumplimientos

En las elecciones presidenciales de 2024, el CNE no cumplió con lo establecido en las leyes y en el cronograma electoral. Los resultados presentados como válidos quedaron sin posibilidad de verificación, ya que el proceso no se realizó de acuerdo con la normativa. Ildemaro Martínez, ex rector del CNE, señala que el proceso de totalización de las actas de escrutinio no se llevó a cabo como indican las leyes, lo que pone en duda la transparencia del proceso electoral.

¿Y las actas de la oposición?

Ante el incumplimiento del CNE, el comando de Edmundo González decidió publicar las actas electorales en un portal web. Ildemaro Martínez destaca que esto está amparado por la ley, ya que los partidos tienen derecho a recibir copias de las actas y a publicarlas una vez que el CNE haya emitido el primer boletín. Sin embargo, González está enfrentando cargos por esta acción, lo que ha levantado dudas sobre la imparcialidad del proceso.